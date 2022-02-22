Libya: Rusya'yı Ukrayna sınırından ve işgal altındaki Kırım'dan çekilmeye çağırıyoruz - Son Dakika
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Libya: Rusya'yı Ukrayna sınırından ve işgal altındaki Kırım'dan çekilmeye çağırıyoruz

22.02.2022 23:40
Libya: Rusya'yı Ukrayna sınırından ve işgal altındaki Kırım'dan çekilmeye çağırıyoruz

Libya, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararını reddettiğini bildirdi.

Libya, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararını reddettiğini bildirdi.

Libya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı düzenlediği her türlü askeri operasyondan vazgeçmeye çağırdı.

Sözde Donetsk ve Luhansk yönetimlerinin tanınması kararının reddedildiği belirtilen açıklamada, "Ukrayna Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirtiyor ve Rusya'yı Ukrayna sınırından ve işgal altındaki Kırım'dan askerlerini çekmeye ve ateşkese çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Libya'da bulunan Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlere de işaret edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Wagner güçlerinin hem Ukrayna Cumhuriyeti'nde hem de Libya'da yasa dışı varlığını kesin bir şekilde reddederek, Rusya'yı savaş dili yerine diyalog ve diplomasi dilini kullanmaya çağırıyoruz."

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Ukrayna, Kırım, Rusya, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya: Rusya'yı Ukrayna sınırından ve işgal altındaki Kırım'dan çekilmeye çağırıyoruz - Son Dakika


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