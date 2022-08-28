Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda ölü sayısı 32'ye yükseldi - Son Dakika
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Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda ölü sayısı 32'ye yükseldi

28.08.2022 19:47
Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda ölü sayısı 32'ye yükseldi

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Trablus'ta dün sabah ülkenin batısında faaliyet gösteren iki grup arasındaki şiddetli çatışmalarda ölü sayısı 32'ye, yaralı sayısı 159'a çıktı.

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Trablus'ta dün sabah ülkenin batısında faaliyet gösteren iki grup arasındaki şiddetli çatışmalarda ölü sayısı 32'ye, yaralı sayısı 159'a çıktı.

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Kaynak: AA

Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda ölü sayısı 32'ye yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda ölü sayısı 32'ye yükseldi - Son Dakika
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