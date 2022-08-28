Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Trablus'ta dün sabah ülkenin batısında faaliyet gösteren iki grup arasındaki şiddetli çatışmalarda ölü sayısı 32'ye, yaralı sayısı 159'a çıktı.

Kaynak: AA

Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda ölü sayısı 32'ye yükseldi - Son Dakika

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