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Libya sahil güvenliği Akdeniz'de iki haftada yaklaşık 1000 sığınmacı yakaladı
37 dakika önce
Uluslararası Göç Organizasyonu (IOM) ocak ayının ilk iki haftasında Libya'dan Akdeniz'e botlarla açılan yaklaşık 1000 kişinin aynı ülkenin sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanıp geri götürüldüğünü duyurdu.
Uluslararası Göç Organizasyonu (IOM) ocak ayının ilk iki haftasında Libya'dan Akdeniz'e botlarla açılan yaklaşık 1000 kişinin aynı ülkenin sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanıp geri götürüldüğünü duyurdu.
IOM, 136'sı kadın, 85'i çocuk en az 953 göçmenin Akdeniz'de yakalandıktan sonra savaşın devam ettiği Libya'nın başkenti Tripoli'deki kamplara götürüldüğünü söyledi. IOM, Libya sahil güvenliğinin Avrupa birliği tarafından eğitildiğini ve finanse edildiğini hatırlattı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:40
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