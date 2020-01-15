Libya sahil güvenliği Akdeniz'de iki haftada yaklaşık 1000 sığınmacı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya sahil güvenliği Akdeniz'de iki haftada yaklaşık 1000 sığınmacı yakaladı - Son Dakika Dünya

Libya sahil güvenliği Akdeniz'de iki haftada yaklaşık 1000 sığınmacı yakaladı

37 dakika önce

Uluslararası Göç Organizasyonu (IOM) ocak ayının ilk iki haftasında Libya'dan Akdeniz'e botlarla açılan yaklaşık 1000 kişinin aynı ülkenin sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanıp geri götürüldüğünü duyurdu.

Libya sahil güvenliği Akdeniz'de iki haftada yaklaşık 1000 sığınmacı yakaladı, System.String[]

Uluslararası Göç Organizasyonu (IOM) ocak ayının ilk iki haftasında Libya'dan Akdeniz'e botlarla açılan yaklaşık 1000 kişinin aynı ülkenin sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanıp geri götürüldüğünü duyurdu.


IOM, 136'sı kadın, 85'i çocuk en az 953 göçmenin Akdeniz'de yakalandıktan sonra savaşın devam ettiği Libya'nın başkenti Tripoli'deki kamplara götürüldüğünü söyledi. IOM, Libya sahil güvenliğinin Avrupa birliği tarafından eğitildiğini ve finanse edildiğini hatırlattı.

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Akdeniz, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:40 
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