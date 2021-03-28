Libya sahil güvenlik güçleri Akdeniz'de yaklaşık 500 düzensiz göçmeni yakaladı - Son Dakika

Libya sahip güvenlik ekipleri son 24 saatte Orta Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışan yaklaşık 500 düzensiz göçmeni yakaladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) yapılan açıklamaya göre, dün itibariyle 310, bu sabah da 173 düzensiz göçmen yakalanarak Libya'ya geri gönderildi.

Göçmenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi.

Göçmenlerin, halihazırda yoğunluğun ve kötü koşulların yaşandığı gözaltı merkezlerine götürüldüğü kaydedildi.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.