Libya: Sarraj hükümeti Cenevre'deki barış görüşmesine katılımını askıya aldı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Libya: Sarraj hükümeti Cenevre'deki barış görüşmesine katılımını askıya aldı - Son Dakika Dünya

Libya: Sarraj hükümeti Cenevre'deki barış görüşmesine katılımını askıya aldı

6 saat önce

Libya'da Birleşmiş Milletler destekli Fayez el Sarraj liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti, Cenevre'deki barış görüşmelerine katılımını askıya aldığını açıkladı.

Libya: Sarraj hükümeti Cenevre'deki barış görüşmesine katılımını askıya aldı, System.String[]

Libya'da Birleşmiş Milletler destekli Fayez el Sarraj liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti, Cenevre'deki barış görüşmelerine katılımını askıya aldığını açıkladı.

Hükümet, buna gerekçe olarak Trablus'un Halife Hafter güçleri tarafından bombalanmasını gösterdi ve saldırılar aralıksız sürerken müzakere yapmanın bir anlamı olmadığını belirtti.

Dün Trablus limanı roketlerin hedefi olmuş, ulusal petrol şirketi limandaki tüm petrol tankerlerinin tahliye edilmesini emretmiş, saldırıyı üstlenen olmamıştı.

Saldırı, ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland'ın ülkenin doğusunda Hafter'i ziyaret ettiği gün gerçekleşti.

Norland, 2012'de ABD Büyükelçisi Christopher Stevens'ın öldürülmesinin ardından ülkenin doğusuna giden ilk ABD büyükelçisi oldu.

Cenevre'deki görüşmelere iki taraftan beş üst düzey yönetici katılacaktı.

Nisan 2019'dan beri ülkenin en kalabalık kentini ele geçirmeye çalışan Hafter güçlerinin Trablus'taki bir silah deposunu da hedef aldığı belirtiliyor.

Reuters: Bir yılda evini terk edenlerin sayısı 150 bini aştı

Çatışmaların durması için Birleşmiş Milletler liderliğinde İsviçre'nin başkentinde görüşmeler yürütülüyordu.

Konuyla ilgili Almanya'da da bir toplantı düzenlenmiş, Türkiye ve Rusya'nın da katıldığı görüşmelerde Libya'ya yönelik BM silah ambargosuna uyulması ve ülke genelinde ateşkese gidilmesi çağrısı yapılmıştı.

Fakat görüşmeler, sahadaki çatışmaları sonlandırmaya yetmemişti.

Reuters'a göre son bir yıldaki çatışmalar nedeniyle en az 150 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Libya, eski devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden bu yana çatışmalara sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler, Trablus, Cenevre, Libya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:50 
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