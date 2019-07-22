Libya savaş uçağı Tunus'a zorunlu iniş yaptı
1 saat önce
Libya savaş uçağının, Tunus'un güneyinde bulunan askeri havalimanına zorunlu iniş yaptığı belirtildi.
Libya Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:50 Kaynak: İHA
savaş uçağının, Tunus
'un güneyinde bulunan askeri havalimanına zorunlu iniş yaptığı belirtildi. Libya'da yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Mısrata
kentinden havalanan bir savaş uçağı arıza nedeniyle Tunus'un güneyindeki Medenin şehrine bağlı Bei Gazil bölgesinde bulunan askeri havalimanına zorunlu iniş yaptı. Uçağın Hafter güçlerine ya da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Öte yandan, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, zorunlu inişin nedenleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
(İHA)
Bahçeli'den Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'ye tepki: Yanına kar kalmayacak Son Dakika! Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a "casus" yanıtı: Onlar yalancı