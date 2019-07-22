Son Dakika Haberleri: Libya savaş uçağı Tunus'a zorunlu iniş yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Libya savaş uçağı Tunus'a zorunlu iniş yaptı

1 saat önce

Libya savaş uçağının, Tunus'un güneyinde bulunan askeri havalimanına zorunlu iniş yaptığı belirtildi.

Libya savaş uçağı Tunus'a zorunlu iniş yaptı, System.String[]
Libya savaş uçağının, Tunus'un güneyinde bulunan askeri havalimanına zorunlu iniş yaptığı belirtildi. Libya'da yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Mısrata kentinden havalanan bir savaş uçağı arıza nedeniyle Tunus'un güneyindeki Medenin şehrine bağlı Bei Gazil bölgesinde bulunan askeri havalimanına zorunlu iniş yaptı. Uçağın Hafter güçlerine ya da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Öte yandan, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, zorunlu inişin nedenleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
(İHA)
Libya, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'ye tepki: Yanına kar kalmayacak Son Dakika! Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a "casus" yanıtı: Onlar yalancı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 15:18:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Libya savaş uçağı Tunus'a zorunlu iniş yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]