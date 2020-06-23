Libya Savunma Bakan Yardımcısı: "Libya sahasında Türkiye ile ABD koordinasyon halinde" - Son Dakika

Libya Savunma Bakan Yardımcısı: "Libya sahasında Türkiye ile ABD koordinasyon halinde"

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdullah en-Nemruş, Rus yapımı savaş uçaklarının Libya sahasına inmesi ve dış müdahalenin açıkça ortaya çıkmasının ardından Washington'ın Libya konusunda harekete geçtiğini ve Türkiye ile ABD'nin koordinasyon halinde olduğunu söyledi.

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdullah en-Nemruş, Rus yapımı savaş uçaklarının Libya sahasına inmesi ve dış müdahalenin açıkça ortaya çıkmasının ardından Washington'ın Libya konusunda harekete geçtiğini ve Türkiye ile ABD'nin koordinasyon halinde olduğunu söyledi.

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Nemruş, AA muhabirine, Libya ordusunun Sirte operasyonu, Rusya'nın Libya'ya müdahalesi ve Türkiye ile işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Libya ordusunun Sirte'yi ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden geri alma hazırlıklarının sürdüğünü belirten Nemruş, "Bizim için herhangi bir kırmızı çizgi yok bizler tüm Libya topraklarını kurtarmak amacındayız. Libya hükümetinin otoritesini tüm Libya topraklarında tahkim etmekte kararlıyız." dedi.

"Rusya, Wagner'i üstlenmiyor, müdahalesini reddediyor"

Nemruş, Rus savaş uçaklarının Hafter milislerinin kontrolündeki Cufra Askeri Hava Üssü'nde bulunduğu bilgisini ABD Afrika Merkezi Komutanlığı (AFRICOM) ve NATO'nun teyit ettiğine işaret ederek, Halife Hafter saflarında yer alan Wagner'in bu uçakları kullandıklarını düşündüklerini söyledi.

Rusya'nın bu varlığı resmi olarak inkar ettiğini ancak bu Rus yapımı uçakların açıkça tespit edildiğini aktaran Nemruş, "Rusya, Wagner'i üstlenmiyor, müdahalesini reddediyor, devlet olarak hükümetin yanında yer aldığını ve barışı desteklediğini söylüyor." diye konuştu.

Libya ordusunun Hafter'in milislerine ve beraberlerindeki yabancı paralı askerlere karşı son bir yıldır direniş gösterdiğini belirten Nemruş, ordunun yürüttüğü Öfke Volkanı'na bağlı birliklerin savaş tecrübesi edindiğini dile getirdi.

Nemruş, Libya ordusunun başarılarının ardından başkentin güneyindeki cephelerden Wagner'e mensup binlerce paralı askerin zırhlıları, ağır topları, modern silahları ve teçhizatlarıyla çekildiğini belirtti.

Libya ordusunun Trablus'un güneyindeki cephe hatlarında ulaştığı yabancı bir savaşçının cesedine yönelik soruşturmanın devam ettiğini aktaran Nemruş, şu ana kadarki bilgiler ışığında cesedin Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup Ukrayna uyruklu bir paralı askere ait olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Libya'da casusluk yaptıkları suçlamasıyla tutuklanan Rus vatandaşlarına değinen Nemruş, ilk bulgulara göre bu kişilerin burada farklı kesimlerle hükümetin izni olmadan iletişime geçtiğini, Libya hükümeti içinde ve Libya topraklarında karışıklık çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, soruşturmanın sürdüğünü, konunun adalete intikal edeceğini ve son sözün yargıda olduğunu kaydetti.

"ABD, Libya konusunda harekete geçti"

Nemruş, özellikle Rus uçaklarının Libya'ya inmesi ve işlerine müdahalesinin açıkça ortaya çıkmasının ardından ABD'nin Libya konusunda harekete geçtiğini belirterek, "Türkiye büyük bir ülke ve bizim de müttefikimiz, aynı zamanda da NATO üyesi, stratejik bir ilişkimiz var. Libya sahasında Türkiye, ABD ile koordinasyon halinde." ifadelerini kullandı.

Libya hükümetinin 2016 yılında Sirte vilayetinin DEAŞ'tan kurtarılması sonrasında da terörle mücadele alanında ABD ile işbirliği yaptığına işaret eden Nemruş, egemenliklerine müdahale etmeyen tüm ülkelerle iyi ilişkilere hazır olduklarını bildirdi.

-Libya ordusunun modernleştirilmesi için Türkiye'den uzmanlarla görüşme

Başbakan Fayiz es-Serrac'ın Libya ordusunun yeniden inşası konusunda ABD'den özel bir şirket ile görüştüğünü belirten Nemruş, aynı şekilde Libya ordusunun yeniden yapılandırılması için Türk hükümetinden ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan uzmanlarla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Türkiye ve Libya arasında imzalanan askeri ve güvenlik işbirliği mutabakat muhtırasına değinen Nemruş, şöyle devam etti:

"Türkiye, Libya'da büyük ve önemli bir rol üstlendi ve (Ankara) Libya hükümeti için stratejik bir ortak. Libya hükümetiyle girişimde bulunarak somut bir duruş gösterdi, iki taraf arasında güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası imzalandı. Tüm bu anlaşmalar da dünyanın gözü önünde, hukuka ve teamüllere uygun biçimde imzalandı. Aynı şekilde (bu anlaşmalar) Birleşmiş Milletler'e de gönderildi. Türkiye bize, askeri güçlerimizin organize edilmesinde yardımcı olacak bazı askeri uzmanlar gönderdi. Oynadıkları rol açıkça ortada ve bunun için çok teşekkür ediyoruz. Libya için de stratejik bir ortak olarak görüyoruz. Bunu unutmayacağız."

"Gelecekte Türkiye ile Libya arasında geniş alanda işbirliği ümit ediyoruz"

Nemruş, ileride iki taraf arasında geniş bir alanda işbirliği ümit ettiklerini belirterek, Türkiye'nin sadece askeri, güvenlik alanında değil, üretim, inşaat sektöründe, şirketleri, büyük deneyimi olduğunu bu tecrübeden istifade etmek istediklerini vurguladı.

Güvenlik ve askeri alanda Türk ordusunun tanınmış bir ordu olduğuna işaret eden Nemruş, "Türk ordusu NATO üyesi, tecrübeye sahip, bu tecrübeyi, bilgiyi buraya aktarmak için NATO standartlarında profesyonel bir ordunun kurulması için kendilerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk savaş uçaklarını Libya'ya geldiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Nemruş, "Türk savaş uçaklarının Libya'ya gelecekte gelmesi için iki ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesine yönelik bir protokol sağlanması halinde bunun değerlendirileceğini" söyledi.

Nemruş, Türkiye'den gelen üst düzeyin Libyalı muhatapları ile bir çok başlığı ele aldığını belirten Nemruş, özellikle kalkınma, altyapı, yeniden imar işbirliği başlıklarının öne çıktığını vurguladı.

Libya Savunma Bakan Yardımcısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına Libya'nın bu zor döneminde yanında kararlı biçimde yer aldığı için teşekkür etti.

"BAE'nin Libya'ya müdahalesine yönelik çok kanıt var"

Nemruş, Halife Hafter'in en yoğun destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Libya'ya müdahelesine yönelik çok sayıda kanıt bulunduğunu aktararak, Libya ordusunun, Hafter milislerinin kullandığı BAE yapımı zırhlılara rastladığını, BAE'nin getirdiği bazı silahların ele geçirildiğini, Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinin BAE tarafından getirildiğini, hatta bunları komuta eden BAE subaylarına ilişkin görüntülerin ortaya çıktığını kaydetti.

-Hafter'i eleştiren kadın milletvekilinden bir yıldır haber alınamıyor

Halife Hafter'in muhalefete tahammül etmediğini ve rakip gördüklerini ortadan kaldırdığını belirten Nemruş, Hafter'in başkente saldırısını sert bir dille kınayarak, Bingazi'deki evinden kaçırılan kadın Milletvekili İsam Şergiva'nın bir yıldan bu yana kayıp olduğunu ve tüm uluslararası toplumun da bu olayın farkında olduğunu sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:19 Kaynak: AA

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