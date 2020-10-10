Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat... - Son Dakika

Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat...

10.10.2020 00:41
Libya Savunma Bakanı:

Libya Savunma Bakanı Salahaddin en-Nemruş, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin batı yönünde bir hareketlilik içinde olduğu malumatının, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı olduğunu belirtti.

Libya Savunma Bakanı Salahaddin en-Nemruş, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin batı yönünde bir hareketlilik içinde olduğu malumatının, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı olduğunu belirtti.

Savunma Bakanlığının sitesinde açıklamaları yayınlanan Nemruş, Hafter milislerinin batıya ilerleme hazırlıkları yaptığı haberlerini yalanlayan milis sözcüsü Ahmed el-Mismari'nin açıklamalarına cevap verdi.

"Savunma Bakanlığı'nın istihbarat bilgileri, kesin ve sağlam malumatlara dayanır." ifadesini kullanan Nemruş, Hafter milislerinin, sürekli olarak ihlallerde bulunmasının, sözlerine bağlı olmadıkları ve ahlaki bir çizgilerinin de bulunmadığının kanıtı olduğunu vurguladı.

Nemruş, Libya ordusunun ise ateşkese bağlı olduğunu, ülkeye istikrar ve güven getirecek kapsamlı bir diyalog istediğini kaydetti.

Savunma Bakanı Nemruş bugün daha önce yaptığı bir açıklamada, Hafter milislerinin saldırılarına karşı en üst düzeyde hazırlık yapılmasını isteyerek uyarıda bulunmuştu.

Hafter milislerinin Beni Velid, Giryan ve Terhune bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu belirten Nemruş, Genelkurmay Başkanı, bölge komutanlıkları ve Batı Bölgesi Ortak Operasyon Dairesinden Hafter milislerinin saldırılarını büyük bir dikkatle ve özenle püskürtmelerini istemişti.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos Cuma günü ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ancak Hafter milisleri karara rağmen zaman zaman ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdü.

Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Savunma Bakanı: 'Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat... - Son Dakika

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