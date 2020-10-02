Libya Savunma Bakanı: "Siyasi diyaloğa Öfke Volkanı Operasyonu kahramanları da katılmalı" - Son Dakika

Libya Savunma Bakanı: "Siyasi diyaloğa Öfke Volkanı Operasyonu kahramanları da katılmalı"

Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, Libya krizindeki siyasi tarafları bir araya getiren ve farklı ülkelerde devam diyalog görüşmelerine, Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'ndan temsilcilerin de katılması gerektiğini belirtti.

Libya Savunma Bakanı:

Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, Libya krizindeki siyasi tarafları bir araya getiren ve farklı ülkelerde devam diyalog görüşmelerine, Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'ndan temsilcilerin de katılması gerektiğini belirtti.

Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin Facebook hesabından paylaştığı açıklamaya göre, Nemruş, dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nemruş, başkent Ankara'da Akar ile "ortak iş birliğini geliştirmek ve Libya'daki ateşkes çabalarıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirmek için görüştüğünü" kaydetti.

Görüşmede Libya Savunma Bakanlığına bağlı kurumların mensuplarına yönelik askeri eğitim programlarını gözden geçirdiklerini aktaran Nemruş, askeri kurumlarda görev almak isteyenlerin bu eğitimlere katılımı için Bakanlığın başvuru süreci başlattığını duyurdu.

Bakan Nemruş, Libya krizinin çözümü için uluslararası alanda devam eden diyalog görüşmelerine de değinerek, bu görüşmelerde Libya ordusundan saha yetkililerinin de yer alması gerektiği belirtti.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in 4 Nisan 2019'da Trablus'a başlattığı saldırılara karşı mücadelede Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonunun "destan yazdığını" kaydeden Nemruş, "Uluslararası saldırının püskürtüldüğü 14 ay süren destanın ardından bu rolün devamı olarak, Öfke Volkanı kahramanlarının da diyalog görüşmelerine katılımının zorunlu olduğu konusundaki tutumumuzu teyit ediyoruz." dedi.

"Libya Diyaloğu" görüşmeleri

Fas'ın Buznika kentinde Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi heyetleri arasında 6-10 Eylül'de "Libya Diyaloğu" adı ile görüşmeler yapılmıştı.

Görüşmelerin kapanış oturumunda, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için ileri bir tarihte yeniden toplanma kararı alınmıştı.

Fas'ta 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcıdan oluşuyor.

Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlar da çift başlı bir yapı sergiliyor.

Facebook, Ankara, Milli, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 18:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Savunma Bakanı: 'Siyasi diyaloğa Öfke Volkanı Operasyonu kahramanları da katılmalı' - Son Dakika

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