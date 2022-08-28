Libya'da askeri savcılık, Fethi Başağa ve Usame Cuveyli için yurt dışı yasağı talep etti - Son Dakika
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Libya'da askeri savcılık, Fethi Başağa ve Usame Cuveyli için yurt dışı yasağı talep etti

28.08.2022 21:02
Libya'da askeri savcılık, Fethi Başağa ve Usame Cuveyli için yurt dışı yasağı talep etti

Libya Savunma Bakanlığı Askeri Savcılığı, Fethi Başağa ve Usame Cuveyli'nin ülke dışına çıkışlarının yasaklanması talebinde bulundu.

Libya Savunma Bakanlığı Askeri Savcılığı, Fethi Başağa ve Usame Cuveyli'nin ülke dışına çıkışlarının yasaklanması talebinde bulundu.

Libya merkezli February televizyon kanalının haberine göre, Libya Savunma Bakanlığı Askeri Savcısı Tümgeneral Mesud Rahuma, Vatandaşlık ve Yabancı İşler Daire Başkanlığına yazılı talepte bulundu.

Buna göre, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin geçen 17 Mayıs'ta görevden aldığı Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Usame Cuveyli, Başağa Hükümeti Eğitim Bakanı Muhammed Abdulcelil ve Demokrasi Partisi Başkanı Muhammed Savvan'ın ülke dışına çıkışlarının yasaklanması istenildi.

Talep yazısında, Başağa ve Cuveyli'nin başkent Trablus'a yönelik saldırılardan ötürü soruşturma kapsamında olduğu da belirtildi.

Libya'daki çatışmalar

Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtiliyordu.

Dün sabah başkentin Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa'ya yakınlığıyla bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyine bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında başlayan çatışmalar, Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçramıştı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasındaki çatışmalarda ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının 159'a yükseldiği bildirilmişti.

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Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda ölü sayısı 32'ye yükseldi Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda ölü sayısı 32'ye yükseldi Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 1.000'e Yükseldi Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 1.000'e Yükseldi
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da askeri savcılık, Fethi Başağa ve Usame Cuveyli için yurt dışı yasağı talep etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya'da askeri savcılık, Fethi Başağa ve Usame Cuveyli için yurt dışı yasağı talep etti - Son Dakika
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