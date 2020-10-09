Libya Savunma Bakanlığı, Hafter milislerinin saldırısına karşı uyardı - Son Dakika

Libya Savunma Bakanlığı, Hafter milislerinin saldırısına karşı uyardı

09.10.2020 00:05
Libya Savunma Bakanlığı, Hafter milislerinin saldırısına karşı uyardı, System.String[]

Libya Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin saldırılarına karşı en üst düzeyde hazırlık yapılmasını isteyerek uyarıda bulundu.

Libya Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin saldırılarına karşı en üst düzeyde hazırlık yapılmasını isteyerek uyarıda bulundu.

Libya Savunma Bakanı Salahaddin en-Nemruş, Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği mesajda Hafter milislerinin saldırısına yönelik uyardı.

Nemruş, alınan bilgiye göre Hafter milislerinin Beni Velid, Giryan ve Terhune bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanı, bölge komutanlıkları ve Batı Bölgesi Ortak Operasyon Dairesini hazırlıklı olmaları konusunda uyaran Nemruş, komutanlardan Hafter milislerinin saldırılarını büyük bir dikkatle ve özenle püskürtmelerini istedi.

Nemruş: "Sirte ve Cufra'dan vazgeçmeyeceğiz"

Öte yandan, Bakan Nemruş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya ordu güçlerinin, 21 Ağustos'ta ilan edilen ve "uluslararası toplum tarafından desteklenen ateşkese bağlı olduğunu, ancak Hafter milislerinin devam eden ihlalleri karşısında da karşılık vermeye hazır olduklarını" kaydetti.

Nemruş, şöyle devam etti:

"Libya ordusu, devam eden siyasi süreci ateşkese bağlı kalarak desteklemektedir. Çünkü biz, sivil, demokratik bir devlet inşasını ve siyasi süreci desteklemeyi arzuluyoruz. Sirte, Cufra ve Libya'nın tek bir karış toprağından da vazgeçmeyeceğiz. Şu anda uluslararası toplum tarafından desteklenen bir ateşkes var, ancak savaş suçlusu Hafter bunu defalarca ihlal etti."

Libyalı bakan ayrıca, "satırları arasında savaş suçlusu Hafter'e ait izler taşıyan herhangi bir çözüm anlaşmasını reddedeceklerini" ve "Hafter'den ve Libyalıların canına ve malına kasteden herkesten hesap soracaklarını" vurguladı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos Cuma günü ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ancak Hafter milisleri karara rağmen zaman zaman ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdü.

Halife Hafter, Genel Kurmay, Saldırı, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Savunma Bakanlığı, Hafter milislerinin saldırısına karşı uyardı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı Hücre evinde yakalanan FETÖ'nün "altın çocukları" tutuklandı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları! Yayın yaptığı mağarada bayıldı, çığlık çığlığa kaldı Kanada'daki askeri kolej öğrencilerinin yüzde 68'i geçen yıl cinsel suistimale uğradı Çukur'da baba kızı canlandıran Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın aşk yaşadığı iddia edildi Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu Brezilyalı futbolcu Hulk, aşk yaşadığı eski karısının yeğeniyle dudak dudağa poz verdi Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu
Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın Cebelitarık'ı 5-0 yendiği maçta gol attı Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın Cebelitarık'ı 5-0 yendiği maçta gol attı         
00:25
"İkinci eşi alın" çağrısı yapan Dr. Ali Edizer, Bakan Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı         
23:22
Swinger operasyonunun detaylar ortaya çıktı! Kadınlar partilere katılmak için estetik yaptırmış Swinger operasyonunun detaylar ortaya çıktı! Kadınlar partilere katılmak için estetik yaptırmış         
23:05
Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının nedeni belli oldu! Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının nedeni belli oldu! Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor         
22:05
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Katar Emiri önünde eğildi' iddiasına videolu yanıt: Biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Katar Emiri önünde eğildi' iddiasına videolu yanıt: Biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz         
21:54
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a gözdağı: İstikamet Karabağ, zafer bizimdir Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a gözdağı: İstikamet Karabağ, zafer bizimdir         
21:20
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü         
18:59
Van'ın Özalp ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı Van'ın Özalp ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı         
18:13
Seda Sayan'dan kendisine Seda Sayan'dan kendisine "Edepsiz" diyen erkek takipçisine küfürlü cevap         
15:56
İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi         
15:06
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti         
14:28
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Avrupa Palamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan 'Altın Şafak' milletvekili Ioannis Lagos Yunanistan'da tutuklandı Avrupa Palamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan 'Altın Şafak' milletvekili Ioannis Lagos Yunanistan'da tutuklandı         
09:47
Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 00:30:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya Savunma Bakanlığı, Hafter milislerinin saldırısına karşı uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei