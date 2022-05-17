Libya Başbakanı Dibeybe, Başağa'nın gelmesi nedeniyle Trablus'ta çatışmaların çıktığı bölgeyi inceledi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Ulusal Birlik Hükümeti taraftarları ile Fethi Başağa'yı destekleyen silahlı gruplar arasında çatışmaların çıktığı bölgeyi ziyaret etti.

Libya merkezli Marsad gazetesinin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Başbakan Dibeybe çatışmanın yaşandığı sahil yolu ve çevresini ziyaret ederek meydana gelen hasar hakkında bilgi aldı.

Dibeybe'nin, Trablus Belediyesine çatışma nedeniyle oluşan zararın tazmin edilmesi talimatını verdiği belirtildi.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin şubat ayında Başbakanlığa seçtiği Fethi Başağa, gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında başkent Trablus'a geldiğini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti taraftarları ile Başağa'yı destekleyen silahlı gruplar arasında çatışma çıkmıştı. Başağa, başkent Trablus'a geldikten sonra yaşanan silahlı çatışmalar üzerine kentten ayrılmıştı.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlanan 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor.