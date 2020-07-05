Libya Savunma Bakanlığı: "(Vatiyye Üssü'ne yönelik) Bu saldırıya karşılık verilecektir" - Son Dakika

Libya Savunma Bakanlığı: "(Vatiyye Üssü'ne yönelik) Bu saldırıya karşılık verilecektir"

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş, Vatiyye Askeri Hava Üssüne gece düzenlenen saldırıya uygun zaman ve mekanda karşılık verileceğini belirtti.

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş, Vatiyye Askeri Hava Üssüne gece düzenlenen saldırıya uygun zaman ve mekanda karşılık verileceğini belirtti.

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Nemruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savaş suçlusunu (Halife Hafter) destekleyen yabancı uçaklarla düzenlenen bu hava saldırısı, şanlı ordu güçlerimizin sahadaki zaferini manipüle etmek için yapılan başarısız bir girişimdir. Libya sınırları içinde önemli tesislerin hedef alınması, bazı devletlerin meşru hükümete karşı bu saldırılara dahil olmaya devam ettiğini göstermektedir. Bu saldırıya, uygun bir zaman ve mekanda karşılık verilecektir." ifadesini kullandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Libya ordusu yetkilisi, AA muhabirine bugün yaptığı açıklamada, Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün gece kimliği belirsiz savaş uçaklarının saldırısına uğradığını söylemişti.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirten yetkili, üssün hava savunma kapasitesini arttırmak için son dönemde getirilen bazı teçhizatın zarar gördüğünü kaydetmişti.

Libyalı yetkili, başkent Trablus'a 180 kilometre uzaklıktaki üssün, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldığı 18 Mayıs'tan bu yana ilk defa böyle bir saldırıya uğradığı bilgisini paylaşmıştı.

Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 18:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Savunma Bakanlığı: '(Vatiyye Üssü'ne yönelik) Bu saldırıya karşılık verilecektir' - Son Dakika

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