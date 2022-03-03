Libya Savunma Bakanlığından bünyesindeki askerlere "izinsiz faaliyette bulunmama" talimatı - Son Dakika

Libya Savunma Bakanlığı, askerlere Bakanlığın izni olmadan herhangi bir faaliyette bulunmamaları yönünde talimat verdi.

Libya Savunma Bakanlığı, son dönemde ülkede yaşanan gelişmelerin ardından resmi Facebook sayfasından askerlere yönelik açıklama yayımladı.

Savunma Bakanı unvanıyla Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin imzasını taşıyan talimatta, "Savunma Bakanlığı, tüm askeri birlik ve oluşumları Bakanlığın önceden izni olmadan hareket etmemeleri konusunda uyarıyor." ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.