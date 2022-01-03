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Libya Seçim Komisyonu: Aday listesinin ilanı sırasında tehditler aldık - Son Dakika

Libya Seçim Komisyonu: Aday listesinin ilanı sırasında tehditler aldık

03.01.2022 17:11
Libya Seçim Komisyonu: Aday listesinin ilanı sırasında tehditler aldık

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, ertelenen seçim sürecine ilişkin, "aday listesinin ilanı sırasında bazı tehditlerle karşılaştıklarını" belirtti.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, ertelenen seçim sürecine ilişkin, "aday listesinin ilanı sırasında bazı tehditlerle karşılaştıklarını" belirtti.

Sayih, Libya'daki Temsilciler Meclisinde (TM) seçimlerin ertelenmesinin nedeni ve seçim sürecine ilişkin düzenlenen oturumda konuştu.

Komisyonun, bazı adayların yer aldığı nihai listenin ilan edilmemesi konusunda tehditler aldığını söyleyen Sayih, konuya dair ayrıntılı bilgi vermedi.

Sayih, bazı mücbir sebeplerin seçimlerin yapılmasını engellediğini ifade ederek, bu sebepler arasında tehditlerin yanı sıra "çelişen yargı kararlarının ve kanunda belirtilen süreden sonra alınan kararların" yer aldığını aktardı.

Seçimlerin yürütülmesini organize etmek için tartışılan ve üzerinde anlaşmaya varılandan tamamen farklı yasalarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Sayih, Yüksek Seçim Komisyonunun devlet başkanı ve milletvekili seçim yasalarını uygulayabilmesi için TM'nin değiştirmesi gereken bazı maddeler olduğuna dikkati çekti.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, seçimlerin hukuki sorunlar nedeniyle daha önce planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamadığını belirtmişti.

Tartışmalı seçimler

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

Temsilciler Meclisi, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

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Temsilciler Meclisi, Parlamento, Aralık, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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