Libya silahlı gruplar arasında çatışma: 16 ölü, 52 yaralı - Son Dakika
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Libya silahlı gruplar arasında çatışma: 16 ölü, 52 yaralı

23.07.2022 16:21
Libya silahlı gruplar arasında çatışma: 16 ölü, 52 yaralı

Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasında yaşanan çatışmalarda 16 öldü, 52 kişi yaralandı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasında yaşanan çatışmalarda 16 öldü, 52 kişi yaralandı.

Libya Sağlık Bakanlığı tarafından başkent Trablus'un iki farklı noktasında perşembe gecesi başlayarak dün öğle saatlerine kadar iki silahlı grup arasında yaşanan çatışmalara dair açıklama yapıldı. Çatışmalarda en az 16 kişinin öldüğü ve 52 kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında sivillerin de bulunduğu öğrenilirken, çatışan grupların Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Birlik Hükümeti'ne yakın olduğu aktarıldı.

Trablus'un tek çalışan havalimanı yeniden açıldı

Başkentin tek işleyen havalimanı olan ve perşembe gecesi çatışma nedeniyle kapatılan Mitiga Havalimanı, yeniden uçuşlara açıldı. - TRABLUS

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Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 16'ya çıktı Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 16'ya çıktı Libya'daki BM misyonundan Trablus'ta çatışan taraflara itidal çağrısı Libya'daki BM misyonundan Trablus'ta çatışan taraflara itidal çağrısı
Kaynak: İHA

Tripoli, Libya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Libya silahlı gruplar arasında çatışma: 16 ölü, 52 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya silahlı gruplar arasında çatışma: 16 ölü, 52 yaralı - Son Dakika
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