Libya: Sisi'nin tehditleri Libyalılar için hiçbir şey ifade etmiyor - Son Dakika

Libya: Sisi'nin tehditleri Libyalılar için hiçbir şey ifade etmiyor

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'daki iş birlikçilerine dayanması Kahire siyasetindeki başarısızlığın seviyesini göstermektedir" dedi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'daki iş birlikçilerine dayanması Kahire siyasetindeki başarısızlığın seviyesini göstermektedir" dedi.

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Mişri, Sisi'nin Libya'daki kabile liderleriyle görüşmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Sisi'nin, Libya halkının temsilcileriymiş gibi davranan ancak kendilerinden başka kimseyi temsil etmeyen iş birlikçilerden oluşan bir topluluğa dayandığının altını çizen Mişri, bu durumun Kahire siyasetindeki başarısızlığın seviyesini gösterdiğini dile getirdi.

Mişri, egemenlik sahibi demokratik bir devlet kurma yolunda hedeflerine ilerlediklerini belirterek, "Sisi'nin tehditleri Libyalılar için hiçbir şey ifade etmiyor" ifadesini kullandı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Abdurrahman Şatır ise yine Twitter hesabından Sisi'nin Libya'nın istikrar ve güvenliğini bozma amaçlı hareket ettiğini kaydetti.

"Sisi, görüştüğü kişilerin Libya'daki iradeyi temsil etmediklerini biliyor." diyen Şatır, Mısır Cumhurbaşkanı'nın kanun ve mantıktan uzak temelsiz hayali yasal gerekçeler uydurduğunu vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin başkent Kahire'de Libyalı kabile liderleriyle bir araya geldiği kaydedilmişti.

Libyalı kabilelere, "ulusal bir ordu" çatısı altına girme ve silahların sadece devlet kurumları elinde olması çağrısında bulunan Sisi, ulusal bir ordu inşası için ülkesinin Libyalı kabile mensuplarını misafir etmeye ve eğitmeye hazır olduğunu aktardı.

Abdülfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı, Kahire, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 01:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya: Sisi'nin tehditleri Libyalılar için hiçbir şey ifade etmiyor - Son Dakika
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