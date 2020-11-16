Libya Siyasi Diyalog Forumu - Son Dakika

Libya Siyasi Diyalog Forumu

16.11.2020 00:51
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Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Tunus'ta düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'ndaki Libyalı taraflar arasındaki görüşmelerin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in, geçiş sürecinde Başkanlık Konseyi'ne başkanlık...

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Tunus'ta düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'ndaki Libyalı taraflar arasındaki görüşmelerin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in, geçiş sürecinde Başkanlık Konseyi'ne başkanlık etmesinde bazı katılımcıların ısrarcı olduğu gerekçesiyle tıkandığı ileri sürüldü.

BM Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) öncülüğünde, başkent Tunus'da 75 Libyalının katıldığı Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda yedinci ve son gün tamamlanırken, forumun sonuç bildirgesi henüz açıklanmadı.

İsminin gizli kalmasını isteyen Devlet Yüksek Konseyi'ne bağlı forumun bir katılımcısı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı üyelerin, Akile Salih'in, geçiş döneminde devlet başkanlığı rolündeki Başkanlık Konseyi'nin başına geçmesi yönündeki ısrarı nedeniyle sürecin tıkandığını söyledi.

Forum katılımcısı, "tıkanıklığın Libya Diyalog Forumu sürecini akamete uğratabileceğini" ifade etti.

Öte yandan, Libya'daki mevcut Başkanlık Konseyi, Ulusal Mutabakat Hükümeti, Tobruk Temsilciler Meclisi ya da Hafter yanlısı sözde hükümette yer almış isimlerin, yeni geçiş döneminde rol almasını engelleyen madde oylamada reddedildi.

BM tarafından seçilen 75 katılımcının yer aldığı Libya Diyalog Forumu'nun bir haftadır başkent Tunus'ta devam eden oturumlarının bu akşam tamamlanması planlanıyordu. Ancak taraflar arasında bazı başlıklardaki anlaşmazlığın, sonuç bildirgesini ertelediği aktarıldı. UNSMIL'in, gecenin ilerleyen saatlerde bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

UNSMIL Temsilcisi Stephanie Williams, cuma gecesi forum katılımcılarının, "geçiş döneminin, 24 Aralık 2021'de seçimlerin gerçekleştirilmesiyle son bulması" konusunda uzlaştığını açıklamıştı.

Forumdaki görüşmelerde, Libya'nın üç bölgesini temsil edecek biri başkan toplam üç üyenin oluşturduğu ve oy birliğiyle karar alması gereken devlet başkanlığı rolündeki Başkanlık Konseyi'nin kapsamı, görevi ve yetkileri konusunda uzlaşıldığı belirtilmişti.

Aynı şekilde yürütmeyi üstlenecek hükümetin, yetkileri ve görevleri konusunda forumun anlaştığı aktarılmıştı.

Birleşmiş Milletler, Başkanlık Sistemi, Tunus, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Siyasi Diyalog Forumu - Son Dakika


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