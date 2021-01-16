Libya Siyasi Diyalog Forumu Danışma Komitesi, geçiş otoritesiyle ilgili öneride anlaştı - Son Dakika

Libya Siyasi Diyalog Forumu Danışma Komitesi, geçiş otoritesiyle ilgili öneride anlaştı

16.01.2021 23:19
Libya Siyasi Diyalog Forumu Danışma Komitesi, geçiş otoritesiyle ilgili öneride anlaştı, System.String[]

Libya'da siyasi krize çözüm bulunması için düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'na bağlı Danışma Komitesinin ülkeyi seçimlere kadar yönetmesi beklenen geçiş otoritesinin oluşturulmasıyla ilgili öneri üzerinde anlaştığı açıklandı.

Libya'da siyasi krize çözüm bulunması için düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'na bağlı Danışma Komitesinin ülkeyi seçimlere kadar yönetmesi beklenen geçiş otoritesinin oluşturulmasıyla ilgili öneri üzerinde anlaştığı açıklandı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, 18 üyeli Danışma Komitesinin anlaştığı önerinin Libya Siyasi Diyalog Forumu tarafından pazartesi günü oylanacağını duyurdu.

Williams, Başkanlık Konseyi ve hükümetten oluşan geçici yürütme otoritesinin amacının ülkeyi 24 Aralık 2021'de düzenlenmesi planlanan demokratik seçimlere hazırlamak olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Libya Siyasi Diyalog Forumu katılımcılarından ismini vermek isteyen bir katılımcı, AA muhabirine, Danışma Komitesinin önerisine ilişkin bilgi verdi.

Forum katılımcılarının üzerinde uzlaşma sağladığı bu öneriye göre, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Başbakan seçmek için, Libya'yı oluşturan 3 bölgeden (Batıda Trablus, doğuda Sirenayka, güneyde Fizan) birer aday belirlemeleri ve en az yüzde 70 oy oranıyla birini seçmeleri bekleniyor. Katılımcılar, Başkanın seçildiği bölgenin dışındaki 2 bölgeden de birer Başkan yardımcısı belirleyecek.

Libya'da ateşkesle başlayan siyasi diyalog süreci

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libyalı taraflar arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

BM öncülüğünde 9 Kasım'da Tunus'ta başlayan ve Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen "Libya Siyasi Diyalog Forumunda", 24 Aralık 2021'de Libya'da genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı. Forum kapsamında, ülkedeki devlet kurumlarının birleştirilmesi ve seçimlere kadar ülkeyi yönetecek yeni bir Başkanlık Konseyi ve yürütme organının belirlenmesi hedefleniyor.

BM Libya Destek Misyonu'ndan (UNSMIL) yapılan açıklamaya göre, UNSMIL Temsilcisi Stephanie Williams, 3 Ocak'ta Libya'da ortak yürütme otoritesinin seçilmesine ilişkin meseleleri görüşmek üzere Danışma Komitesi'nin oluşturulduğunu açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Formu'nun yeni toplantısı, İsviçre'nin Cenevre kentinde 13 Ocak'ta başlamıştı.

Libya Destek Misyonu, Birleşmiş Milletler, UNSMIL, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Siyasi Diyalog Forumu Danışma Komitesi, geçiş otoritesiyle ilgili öneride anlaştı - Son Dakika


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