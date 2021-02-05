Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçici yürütme otoritesi nihai aday listelerini BM Libya Destek Misyonu'na sundu - Son Dakika

Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçici yürütme otoritesi nihai aday listelerini BM Libya Destek Misyonu'na sundu

05.02.2021 03:37
Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçici yürütme otoritesi nihai aday listelerini BM Libya Destek Misyonu'na sundu, System.String[]

İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun (LSDF) geçici yürütme otoritesi nihai aday listelerini Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'na (UNSMIL) sunduğu bildirildi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun (LSDF) geçici yürütme otoritesi nihai aday listelerini Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'na (UNSMIL) sunduğu bildirildi.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun bir üyesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNSMIL'e geçici yürütme otoritesi için 4 liste sunduklarını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen üye, her listede 4 adayın bulunduğunu, tüm listelerde Başkanlık Konseyi Başkanlığına Sirenayka bölgesinden aday gösterildiğini belirtti.

Üyenin açıklamasına göre, UNSMIL'e teslim edilen listelerde yer alan adayların isimleri şöyle:

Birinci liste

1-Muhammed el-Menfi, Başkanlık Konseyi Başkanı

2- Musa el-Koni, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

3- Abdullah el-Lafi, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

4- Abdulhamid Muhammed Dibeybe, Başbakan

İkinci liste

1- Şerif el-Vafi, Başkanlık Konseyi Başkanı

2- Ömer Mehdi Ebuşrida, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

3- Abdurahman Muhammed Ebu el-Kasım el-Belazi, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

4- Muhammed el-Muntasır, Başbakan

Üçüncü liste

1- Akile Salih, Başkanlık Konseyi Başkanı

2- Abdulmecid Gays Seyf el-Nasr, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

3- Usame Cuveyli, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

4- Fethi Başağa, Başbakan

Dördüncü liste

1- Muhammed Hasan Süleyman el-Bergasi, Başkanlık Konseyi Başkanı

2- Ali Ebu el-Hucub, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

3- İdris el-Kaid, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

4- Halid Muhammed Abdullah Guveyl, Başbakan

Libya Destek Misyonu, Birleşmiş Milletler, UNSMIL, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçici yürütme otoritesi nihai aday listelerini BM Libya Destek Misyonu'na sundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü en çok 35 ila 49 yaşları arasındaki kişilerin yaydığı ortaya çıktı Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı Biden'ın açıklamaları Rusya ile gerilimi artıracak: ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi İsmail Küçükkaya'dan Melih Bulu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Boğaziçili öğrenciler için yargıdan birini aradı Merve Boluğur ile Enes Batur'un cinsellik sohbeti olay oldu: İlk gün eve gelen erkek film izlemez Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok BBG ile tanınan Eray Sezer yıllar sonra ortaya çıktı
Böyle talihsizlik görülmedi! Balkondan bakan kişi, 5 aylık bebeğin üzerine düştü Böyle talihsizlik görülmedi! Balkondan bakan kişi, 5 aylık bebeğin üzerine düştü         
00:08
Görüntüler tüyleri diken diken etti! Milli gemisavar füzesi 'Atmaca' hedefi imha etti Görüntüler tüyleri diken diken etti! Milli gemisavar füzesi 'Atmaca' hedefi imha etti         
23:46
Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı: Küpelerimle gömülmek istiyorum Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı: Küpelerimle gömülmek istiyorum         
23:02
Son Dakika: Yoğun bakıma kaldırılan sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti Son Dakika: Yoğun bakıma kaldırılan sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti         
22:30
Can Yaman, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile yaşadığı aşkı ilk kez belgeledi Can Yaman, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile yaşadığı aşkı ilk kez belgeledi         
21:40
Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti         
20:43
Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozuna beğeni yağdı Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozuna beğeni yağdı         
18:07
Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı         
16:04
Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu         
12:55
Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti         
12:10
Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı         
12:01
Fuhuş yapmasını engelleyen polislere Fuhuş yapmasını engelleyen polislere "taciz" iftirası atan kadın, vicdan azabı çekince şikayetini geri aldı         
11:03
Dedesinin 25 yıl önce diktiği fidanlar ilgi odağı oldu, her gören fotoğraf çektirmeye geliyor Dedesinin 25 yıl önce diktiği fidanlar ilgi odağı oldu, her gören fotoğraf çektirmeye geliyor         
10:53
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım         
10:51
Sıralama bu yıl değişti! İşte Türkiye'nin en az nüfusa sahip olan 5 ili Sıralama bu yıl değişti! İşte Türkiye'nin en az nüfusa sahip olan 5 ili         
10:35
Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım! Bornozunu indirip sevgilisine sarıldı Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım! Bornozunu indirip sevgilisine sarıldı         
09:43
Tarlada ölü bulunan gençlerin veda videosu gönderdikleri uzman çavuş konuştu: Dalga geçiyorlar zannettim Tarlada ölü bulunan gençlerin veda videosu gönderdikleri uzman çavuş konuştu: Dalga geçiyorlar zannettim         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2021 04:20:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçici yürütme otoritesi nihai aday listelerini BM Libya Destek Misyonu'na sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei