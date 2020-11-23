Libya Siyasi Diyalog Forumu "geçiş sürecini yönetecek isimleri" değerlendirecek - Son Dakika

Libya Siyasi Diyalog Forumu "geçiş sürecini yönetecek isimleri" değerlendirecek

23.11.2020 22:27
Libya Siyasi Diyalog Forumu

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) öncülüğünde seçilmiş 75 Libyalının bir araya gelmesiyle düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkedeki geçiş dönemini yönetecek isimler üzerindeki seçenekleri değerlendirmek üzere 25 Kasım'da yeniden toplanma kararı aldı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) öncülüğünde seçilmiş 75 Libyalının bir araya gelmesiyle düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkedeki geçiş dönemini yönetecek isimler üzerindeki seçenekleri değerlendirmek üzere 25 Kasım'da yeniden toplanma kararı aldı.

Misyondan yapılan açıklamaya göre, UNSMIL Özel Temsilcisi Stephanie Williams, bugün gerçekleştirilen "ülkeyi seçimlere hazırlayacak yönetim kurumlarının başına geçecek isimlerin kriterleri" konulu Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ikinci turunun ilk video konferans oturumuna katıldı.

Williams, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında, Forumun, Tunus'ta bir hafta boyunca yüz yüze süren ilk turda kaydettiği ilerleme ve hazırlık dönemi için bir yol haritası belirlenmesi ile 24 Aralık 2021'de seçimlerin yapılması konularında sağlanan mutabakat anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "İleriye doğru önemli adımlar attınız ve Libya halkının ulusal seçimler için umut ve beklentilerini artırdınız. Libyalıların çektiği acıları hafifletmek için yapılacak çok iş var." dedi.

Forumun katılımcılarının, sosyal medyadaki tehditler ve itibar zedeleme çabalarına ilişkin endişelerine de yanıt veren Williams, UNSMIL'in, Forum üyelerini hedef alan nefret söylemleri ve şiddeti kışkırtıcı açıklamaları reddettiğini vurguladı.

Williams, UNSMIL'in bu tür bazı mesajların kaldırılması için talepte bulunduğunu bildirdi.

Forum içinde bazı katılımcılara "rüşvet teklif edildiği" yönündeki iddialara da değinen Williams, "bu tür ihlallerin gerçekleştiği kanıtlanırsa siyasi süreci zedeleyebileceğine ve ilgili kişilerin BM yaptırımlarına tabi olabileceğine" işaret ederek, bu konudaki raporların BM uzmanlarına yönlendirildiğini aktardı.

Bu iddiaların aydınlatılması için UNSMIL'in Libya Başsavcı Vekili ile de temas halinde olduğu aktarılırken, ilerleme kaydedilmesi halinde Forumun bilgilendireceği kaydedildi.

Libya Diyalog Forumu'nun, katılımcıların bugünkü toplantıda sunulan ülkedeki geçiş sürecini yönetecek isimlere yönelik seçenekleri değerlendirmek üzere 25 Kasım Çarşamba'ya ertelendiği duyuruldu.

Libya Siyasi Diyalog Forumu

BM öncülüğünde ilki 9-15 Kasım tarihlerinde Tunus'ta düzenlenen toplantı, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle bir hafta sonra yeniden toplanmak üzere ertelenmişti.

Forumda seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması ve yürütme erki olan hükümetin, yetkileri ve görevleri konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantılarına BM tarafından Libya'nın farklı kesimlerini temsilen seçilen 75 kişi katılıyor. Katılımcılar arasında Libya hükümetinden temsilcilerin yanı sıra Tobruk Temsilciler Meclisi'nden gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in müttefiki temsilciler de bulunuyor.

Birleşmiş Milletler, UNSMIL, Kasım, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Siyasi Diyalog Forumu 'geçiş sürecini yönetecek isimleri' değerlendirecek - Son Dakika


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