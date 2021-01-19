Libya Siyasi Diyalog Forumu, yürütme temsilcilerini seçme mekanizmasını kabul etti - Son Dakika

Libya Siyasi Diyalog Forumu, yürütme temsilcilerini seçme mekanizmasını kabul etti

19.01.2021 19:23
Libya Siyasi Diyalog Forumu, yürütme temsilcilerini seçme mekanizmasını kabul etti, System.String[]

Libya Siyasi Diyalog Forumu üyeleri, ülkedeki yürütme otoritesi temsilcilerini seçme mekanizmasını oy çokluğuyla kabul etti.

Libya Siyasi Diyalog Forumu üyeleri, ülkedeki yürütme otoritesi temsilcilerini seçme mekanizmasını oy çokluğuyla kabul etti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi üyesi ve Siyasi Diyalog Forumu katılımcılarından Abdulkadir Huveyli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oylamaya yüzde 73 katılım gerçekleştiğini belirtti.

Huveyli, yapılan oylamada 19 ret oyuna karşılık 51 evet oyuyla yürütme otoritesi temsilcilerini seçme mekanizmasının kabul edildiğini söyledi.

Forum üyelerinden Muhammed er-Reid de mekanizmanın, 3 bölgenin her birinin 1 aday göstermesini ve Siyasi Diyalog Forumu'nda yer alan bölge temsilcilerinin yüzde 70 oyunu almasını içerdiğini ifade etti.

Reid, her bölgenin gerekli oranla aday göstermeyi başaramaması halinde liste sistemine dönüleceğini kaydetti.

Libya'da ateşkesle başlayan siyasi diyalog süreci

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libyalı taraflar arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

BM öncülüğünde 9 Kasım'da Tunus'ta başlayan ve Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen "Libya Siyasi Diyalog Forumunda", 24 Aralık 2021'de Libya'da genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Forum kapsamında, ülkedeki devlet kurumlarının birleştirilmesi ve seçimlere kadar ülkeyi yönetecek yeni bir Başkanlık Konseyi ve yürütme organının belirlenmesi hedefleniyor.

BM Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan açıklamaya göre, UNSMIL Temsilcisi Stephanie Williams, 3 Ocak'ta Libya'da ortak yürütme otoritesinin seçilmesine ilişkin meseleleri görüşmek üzere Danışma Komitesinin oluşturulduğunu açıklamıştı.

BM himayesinde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun yeni toplantısı, İsviçre'nin Cenevre kentinde 13 Ocak'ta başlamıştı.

Birleşmiş Milletler, İsviçre, UNSMIL, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Siyasi Diyalog Forumu, yürütme temsilcilerini seçme mekanizmasını kabul etti - Son Dakika


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