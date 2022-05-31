Libya Temsilciler Meclisi: Başağa hükümeti Sirte'de göreve başladı (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Libya Temsilciler Meclisi: Başağa hükümeti Sirte'de göreve başladı (3)

31.05.2022 19:51

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, TM tarafından başbakan seçilen Fethi Başağa başkanlığındaki hükümetin Sirte kentinde resmen göreve başladığını duyurdu.

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, TM tarafından başbakan seçilen Fethi Başağa başkanlığındaki hükümetin Sirte kentinde resmen göreve başladığını duyurdu.

Libya televizyonlarında canlı yayınlanan ve 2022 yılı bütçe kanunu taslağının görüşüldüğü TM oturumda konuşan Salih, "Trablus'un silahlı grupların kontrolünde bulunduğunu ve buraya girmenin ya savaşarak ya da bu grupların rızasıyla mümkün olduğunu" söyledi.

Siyasi bir çözüm varken savaş seçeneğinin kabul edilemez olduğunu belirten Salih, "Hükümet (Başağa hükümeti) kan dökülmesini önlemek için Sirte kentinde görevine başlama kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Salih, "Abdulhamid Dibeybe hükümetinin (Libya Ulusal Birlik Hükümeti) görev süresinin sona erdiğini, hükümet binasını TM'nin görevlendirdiği hükümete (Başağa hükümetine) devretmeyi reddettiğini, bunun ise Anayasa ve kanundan açıkça sapmak olduğunu" savundu.

Salih ayrıca, Merkez Bankasının genel bütçe kanunu olmaksızın fon kullanmasını eleştirerek, devlet gelirlerinin adil ve şeffaf bir şekilde dağılımının sağlanması çağrısında bulundu.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum Libya'nın yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

Libya Temsilciler Meclisi: Başağa hükümeti Sirte'de göreve başladı (3)
Libya Temsilciler Meclisi: Başağa hükümeti Sirte'de göreve başladı (3)
Libya Temsilciler Meclisi: Başağa hükümeti Sirte'de göreve başladı (3)
Libya Temsilciler Meclisi: Başağa hükümeti Sirte'de göreve başladı (3)
Libya Temsilciler Meclisi: Başağa hükümeti Sirte'de göreve başladı (3)

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Belediyeye alınan yeni personeller göreve başladı Belediyeye alınan yeni personeller göreve başladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya Temsilciler Meclisi: Başağa hükümeti Sirte'de göreve başladı (3) - Son Dakika


Son Dakika
22:58 Çiftçinin zeytin tarlasında su bulmak için açtığı kuyudan çıkan yanıcı maddede petrol tespit edildi
22:52 Ayı tarafından saldırıya uğrayan adamın bir anlık hamlesi hayatta kalmasını sağladı
22:37 Yol kenarındaki duvara çarparak takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular
22:35 Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
21:51 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 975 yeni vaka tespit edildi
21:49 Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce vatandaşlar arasında böyle gezmiş
21:43 Cem Yılmaz'dan şarkılı "Bebek sahili" göndermesi
20:41 A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti
20:38 Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi! O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 23:36:17. #1.12#
SON DAKİKA: Libya Temsilciler Meclisi: Başağa hükümeti Sirte'de göreve başladı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement