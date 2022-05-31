Libya Temsilciler Meclisi: Başağa hükümeti Sirte'de göreve başladı (3)

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, TM tarafından başbakan seçilen Fethi Başağa başkanlığındaki hükümetin Sirte kentinde resmen göreve başladığını duyurdu.

Libya televizyonlarında canlı yayınlanan ve 2022 yılı bütçe kanunu taslağının görüşüldüğü TM oturumda konuşan Salih, "Trablus'un silahlı grupların kontrolünde bulunduğunu ve buraya girmenin ya savaşarak ya da bu grupların rızasıyla mümkün olduğunu" söyledi.

Siyasi bir çözüm varken savaş seçeneğinin kabul edilemez olduğunu belirten Salih, "Hükümet (Başağa hükümeti) kan dökülmesini önlemek için Sirte kentinde görevine başlama kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Salih, "Abdulhamid Dibeybe hükümetinin (Libya Ulusal Birlik Hükümeti) görev süresinin sona erdiğini, hükümet binasını TM'nin görevlendirdiği hükümete (Başağa hükümetine) devretmeyi reddettiğini, bunun ise Anayasa ve kanundan açıkça sapmak olduğunu" savundu.

Salih ayrıca, Merkez Bankasının genel bütçe kanunu olmaksızın fon kullanmasını eleştirerek, devlet gelirlerinin adil ve şeffaf bir şekilde dağılımının sağlanması çağrısında bulundu.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum Libya'nın yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.