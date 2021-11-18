Üye Girişi
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı - Son Dakika

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı

18.11.2021 00:16
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki, Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih (77), 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki, Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih (77), 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

Salih kendisine yakın yerel televizyonda yayınlanan görüntülü mesajında "Geçmişi aşmak, ülkedeki çatışma sayfasını kapatmak, yeni bir sayfa açarak geleceğe daha sağlıklı bakmak ve ulusal uzlaşmayı başlatmak için çalışıyoruz." ifadesine yer verdi.

Başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurarak "ülkedeki kurumların birliğini sağlama, güvenliği destekleme ve hesap verebilirlik ve denetim için bir mekanizma oluşturma" konularında istekli olduğunu iddia eden Salih, "Ulusal uzlaşma, ülkemizin istikrarı için bir mihenk taşıdır." diye konuştu.

Libya'da Yüksek Seçim Komisyonunun duyurusuyla 8 Kasım'da başlayan adaylık başvuru süreci; başkanlık seçimleri için 22 Kasım'da, parlamento seçimleri için ise 7 Aralık'ta sona erecek.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimleri için 11 kişinin adaylık başvurusunda bulunduğunu belirtmiş; ancak başvuruların "adayların nihai kabulü anlamına gelmediğini" bildirmişti.

Temsilciler Meclisi, Halife Hafter, Aralık, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sinir krizi geçiren kadın korku dolu anlar yaşattı! Komşusunun 8 yaşındaki çocuğunu rehin aldı 23:59 Sinir krizi geçiren kadın korku dolu anlar yaşattı! Komşusunun 8 yaşındaki çocuğunu rehin aldı Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı 23:43 Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı 23:26 Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı
Roma'da efsaneleşmişti! Ola Solbakken'in menajeri, Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a yolcusu 23:21 Roma'da efsaneleşmişti! Ola Solbakken'in menajeri, Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a yolcusu Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri 22:43 Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri AA Washington muhabirinden 22:08 AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir
DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı 21:27 DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş 20:13 Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş

Son Dakika Haberleri
00:10 Beşiktaş'ın yıldızı Larin adını tarihe yazdırdı! Kanada'nın Meksika karşısındaki 21 yıllık hasretini bitirdi
23:59 Sinir krizi geçiren kadın korku dolu anlar yaşattı! Komşusunun 8 yaşındaki çocuğunu rehin aldı
23:49 Emniyet Genel Müdürlüğü ortaya atılan kokain iddialarına açıklık getirdi: CHP'li Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunulacak
23:43 Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı
23:42 Hollanda'nın hocası Louis van Gaal'den çarpıcı itiraf! Bizim Çocuklar az kalsın emekli edecekmiş
23:26 Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı
23:20 Roma'da efsaneleşmişti! Ola Solbakken'in menajeri, Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a yolcusu
23:17 Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın faiz sözlerine eleştiri: İnsanların inançlarını sarsmayın
23:04 Yükünü boşaltan kamyon uçuruma yuvarlandı, 2 işçi hayatını kaybetti
22:34 Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek
Beşiktaş'ın yıldızı Larin adını tarihe yazdırdı! Kanada'nın Meksika karşısındaki 21 yıllık hasretini bitirdi Beşiktaş'ın yıldızı Larin adını tarihe yazdırdı! Kanada'nın Meksika karşısındaki 21 yıllık hasretini bitirdi         
00:11
Emniyet Genel Müdürlüğü ortaya atılan kokain iddialarına açıklık getirdi: CHP'li Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunulacak Emniyet Genel Müdürlüğü ortaya atılan kokain iddialarına açıklık getirdi: CHP'li Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunulacak         
23:50
Hollanda'nın hocası Louis van Gaal'den çarpıcı itiraf! Bizim Çocuklar az kalsın emekli edecekmiş Hollanda'nın hocası Louis van Gaal'den çarpıcı itiraf! Bizim Çocuklar az kalsın emekli edecekmiş         
23:42
Eve giren hırsız ev sahibi doktoru silahla vurdu Eve giren hırsız ev sahibi doktoru silahla vurdu         
23:23
Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın faiz sözlerine eleştiri: İnsanların inançlarını sarsmayın Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın faiz sözlerine eleştiri: İnsanların inançlarını sarsmayın         
23:17
Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek         
22:34
Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu         
21:42
Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap         
20:36
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 00:21:29. #1.13#
SON DAKİKA: Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement