Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı - Son Dakika

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki, Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih (77), 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

Salih kendisine yakın yerel televizyonda yayınlanan görüntülü mesajında "Geçmişi aşmak, ülkedeki çatışma sayfasını kapatmak, yeni bir sayfa açarak geleceğe daha sağlıklı bakmak ve ulusal uzlaşmayı başlatmak için çalışıyoruz." ifadesine yer verdi.

Başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurarak "ülkedeki kurumların birliğini sağlama, güvenliği destekleme ve hesap verebilirlik ve denetim için bir mekanizma oluşturma" konularında istekli olduğunu iddia eden Salih, "Ulusal uzlaşma, ülkemizin istikrarı için bir mihenk taşıdır." diye konuştu.

Libya'da Yüksek Seçim Komisyonunun duyurusuyla 8 Kasım'da başlayan adaylık başvuru süreci; başkanlık seçimleri için 22 Kasım'da, parlamento seçimleri için ise 7 Aralık'ta sona erecek.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimleri için 11 kişinin adaylık başvurusunda bulunduğunu belirtmiş; ancak başvuruların "adayların nihai kabulü anlamına gelmediğini" bildirmişti.