Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih: "Türkiye ile yakınlaşma var" - Son Dakika
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Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih: "Türkiye ile yakınlaşma var"

21.07.2022 13:06
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih: "Türkiye ile yakınlaşma var"

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, ilerleyen dönemde Ankara'yı ziyaret edeceğini belirterek, "Türkiye ile yakınlaşma var." dedi.

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, ilerleyen dönemde Ankara'yı ziyaret edeceğini belirterek, "Türkiye ile yakınlaşma var." dedi.

Salih, Libya'daki El-Mesar televizyonuna verdiği demeçte, Ankara'ya ziyaret planı hakkında konuştu.

Libyalı eylemci gençlerin 1 Temmuz'da Tobruk'taki Temsilciler Meclisine yönelik baskınına işaret eden Salih, "Türkiye'ye ziyarette bulunacağım ancak ziyaretin tarihi Libya'daki son olaylar nedeniyle belirlenemedi." dedi.

Salih, "Türkiye ile yakınlaşma var. Devamlı boykot veya devamlı rekabet yoktur; siyaset esnektir, gelişmeye ve değişime açıktır." ifadelerini kullandı.

Libya'daki siyasi karışıklık

Libya'da bir süredir iki ayrı hükümet bulunuyor ve bu durum ülkenin yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih: 'Türkiye ile yakınlaşma var' - Son Dakika

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