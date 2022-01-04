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Libya Temsilciler Meclisi, seçimler için yeni tarih belirlenmesi talebinde bulundu - Son Dakika

Libya Temsilciler Meclisi, seçimler için yeni tarih belirlenmesi talebinde bulundu

04.01.2022 00:29
Libya Temsilciler Meclisi, seçimler için yeni tarih belirlenmesi talebinde bulundu

Libya Temsilciler Meclisi (TM), Yüksek Seçim Komisyonu'nu dinleme oturumunu yarıda keserek, seçim tarihiyle ilgili yeni bir öneriyle gelmesini istedi.

Libya Temsilciler Meclisi (TM), Yüksek Seçim Komisyonu'nu dinleme oturumunu yarıda keserek, seçim tarihiyle ilgili yeni bir öneriyle gelmesini istedi.

TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık yaptığı açıklamasında, seçimlerin ertelenmesinin nedeni ve seçim sürecine ilişkin düzenlenen oturumun askıya alındığını belirtti.

Buleyhık, TM'nin gerçekleştirdiği oturumda, mücbir sebebi ortadan kaldırma ve yeni bir seçim tarihini belirlemek üzere Yüksek Seçim Komisyonu'nun ülkedeki tüm taraflarla temasa geçmesi sonucuna varıldığını aktardı.???????

"Yüksek Seçim Komisyonu'nun en kısa sürede yeni bir öneriyle Temsilciler Meclisi'ne başvurması gerekiyor." ifadesini kullanan Buleyhık, TM'nin bu öneriyle oturumunu askıya aldığını aktardı.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, oturumdaki konuşmasında, bazı mücbir sebeplerin seçimlerin yapılmasını engellediğini söylemişti. Sayih, bu sebepler arasında tehditlerin yanı sıra "çelişen yargı kararlarının ve kanunda belirtilen süreden sonra alınan kararların" yer aldığına dikkati çekmişti.

Tartışmalı seçimler

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

Temsilciler Meclisi, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, seçimlerin hukuki sorunlar nedeniyle daha önce planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamadığını belirtmişti.

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Temsilciler Meclisi, Parlamento, Aralık, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Temsilciler Meclisi, seçimler için yeni tarih belirlenmesi talebinde bulundu - Son Dakika


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