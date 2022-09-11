Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih Katar'a gitti

Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a ulaştığı bildirildi.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Salih ve beraberindeki heyet, Katar Şura Meclisi Başkanı Hasan bin Abdullah el-Ganim, Meclis Genel Sekreteri Ahmed bin Nasır el-Fadale, Katar'ın Trablus Büyükelçisi Halid bin Muhammed Zabin ed-Duseri ile Libya'nın Doha Büyükelçisi Muhammed Mustafa el-Lafi tarafından karşılandı.

Ziyaretin ayrıntısına ilişkin bilgi verilmezken, Libya Temsilciler Meclisi Üyesi Abdulmunim el-Urfi 9 Eylül'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretin, Katar'la geçmişte yaşanan anlaşmazlıkları sona erdirmek amacı taşıdığını ifade etmişti.

Akile Salih, TM Başkanı seçildiği 2014'ten bu yana Katar'ı, kendisine muhalif silahlı güçleri desteklemekle suçluyordu.

Katar'a 8 Eylül'de gelen Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya gelmişti.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkede istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.