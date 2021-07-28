Libya Temsilciler Meclisi ve Yüksek Seçim Komisyonu heyetleri, Roma'da bir araya geliyor - Son Dakika

Libya Temsilciler Meclisi ve Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu heyetlerinin, 24 Aralık'taki başkanlık ve parlamento seçimlerinin yasal çerçevesini belirlemek üzere İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldiği bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) teknik yardımıyla Libya Temsilciler Meclisi ve Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu heyetleri, 24 Aralık'taki başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılmasına olanak sağlayan yasal çerçevenin tanımı konusunda bir anlaşmaya varmak üzere bugünlerde Roma'da bir araya geliyor." ifadesi kullanıldı.

İtalya'nın, UNSMIL'in ülkenin kurumsal ve siyasi tüm ilgililerini de içeren kapsayıcı sürece olan ihtiyaca yönelik çağrısını desteklediği kaydedildi. Açıklamada, "İtalya, Libya'nın istikrarına olan bağlılığını teyit ederken, Libya halkının meşru talepleri doğrultusunda bu yolun özgür, adil ve kapsayıcı seçimlerin yapılabileceği bir sürece yol açacağını umuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.