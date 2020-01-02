Libya tezkeresi görüşmesi öncesinde chp ve ak parti grup başkanvekilleri arasında 'lejyoner'... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya tezkeresi görüşmesi öncesinde chp ve ak parti grup başkanvekilleri arasında 'lejyoner'... - Son Dakika

Libya tezkeresi görüşmesi öncesinde chp ve ak parti grup başkanvekilleri arasında 'lejyoner'...

6 saat önce

Libya tezkeresi görüşmesi öncesinde CHP ve AK Parti grup başkanvekilleri arasında 'lejyoner' tartışması yaşandı.

Libya tezkeresi görüşmesi öncesinde CHP ve AK Parti grup başkanvekilleri arasında 'lejyoner' tartışması yaşandı

Libya tezkeresi görüşmesi öncesinde chp ve ak parti grup başkanvekilleri arasında 'lejyoner'...

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:13 Kaynak: DHA
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