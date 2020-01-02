Libya tezkeresi görüşmesi öncesinde chp ve ak parti grup başkanvekilleri arasında 'lejyoner'... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya tezkeresi görüşmesi öncesinde chp ve ak parti grup başkanvekilleri arasında 'lejyoner'... - Son Dakika

Libya tezkeresi görüşmesi öncesinde chp ve ak parti grup başkanvekilleri arasında 'lejyoner'...

6 saat önce

Libya tezkeresi görüşmesi öncesinde CHP ve AK Parti grup başkanvekilleri arasında 'lejyoner' tartışması yaşandı-2.

Libya tezkeresi görüşmesi öncesinde CHP ve AK Parti grup başkanvekilleri arasında 'lejyoner' tartışması yaşandı-2

Libya tezkeresi görüşmesi öncesinde chp ve ak parti grup başkanvekilleri arasında 'lejyoner'...

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:57 Kaynak: DHA
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