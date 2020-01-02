Libya tezkeresi görüşmesi öncesinde chp ve ak parti grup başkanvekilleri arasında 'lejyoner'... - Son Dakika

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Libya tezkeresi görüşmesi öncesinde chp ve ak parti grup başkanvekilleri arasında 'lejyoner'...
6 saat önce
Libya tezkeresi görüşmesi öncesinde CHP ve AK Parti grup başkanvekilleri arasında 'lejyoner' tartışması yaşandı-2.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:57 Kaynak: DHA
Libya tezkeresi görüşmesi öncesinde CHP ve AK Parti grup başkanvekilleri arasında 'lejyoner' tartışması yaşandı-2
Son Dakika Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Libya tezkeresi çağrısı: Diplomatik olarak önayak olmalıyız ORC'nin, Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Libya tezkeresi açıklaması: Ulusal güvenlik için zorunluluktu