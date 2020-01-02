Libya tezkeresi kabul edildi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi. Tezkereye 325 kabul, 184 ret oyu verildi.
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2.01.2020 23:55:39. #1.12#
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