Libya tezkeresi kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya tezkeresi kabul edildi - Son Dakika

Libya tezkeresi kabul edildi

6 saat önce

TBMM Genel Kurulunda Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi.

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TBMM Genel Kurulunda Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi. Tezkereye 325 kabul, 184 ret oyu verildi.

(İHA)

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:45 Kaynak: İHA
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