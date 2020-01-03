'Libya Tezkeresi' Resmi Gazete'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Libya Tezkeresi' Resmi Gazete'de - Son Dakika

'Libya Tezkeresi' Resmi Gazete'de

6 saat önce

LİBYA'ya asker gönderilmesine onay veren Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

'Libya Tezkeresi' Resmi Gazete'de, System.String[]

LİBYA'ya asker gönderilmesine onay veren Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan TBMM Kararı'na göre; hudut, kapsam, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülke sınırları dışına gönderilmesi ve bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması için 1 yıl süreyle izin verildi.Söz konusu kararda, Libya'da Şubat 2011'den bu yana yaşanan olaylar, sözde Libya Ulusal Ordusu'na bağlı unsurlar tarafından Libya'da faaliyet gösteren Türk şirketleri, Türk vatandaşları ile Akdeniz'de seyreden Türk bandıralı gemilere yöneltilen tehditler hatırlatıldı. Kararda ayrıca, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası uyarınca, Libya'nın bütünlüğü ve istikrarına yönelik tehditler, DEAŞ, El-Kaide, diğer terör örgütleri, yasa dışı silahlı gruplar, yasa dışı göç ve insan ticareti ile mücadelede Türkiye'den askeri destek talebinde bulunduğu kaydedildi.

Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,


Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:16 Kaynak: DHA
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