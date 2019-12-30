Libya tezkeresi TBMM'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya tezkeresi TBMM'de - Son Dakika

Libya tezkeresi TBMM'de

6 saat önce

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye geldi.

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Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye geldi.

Libya tezkeresi TBMM'ye ulaştı. Tezkerede Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Birleşmiş Milletler kararınca meşru hükümet sayıldığı hatırlatılarak, Libya Ulusal Ordusu'nun Trablusgarp'a saldırılarının arttığı ifade edildi. Çatışmaların DEAŞ ve El Kaide unsurlarının saldırılarına uygun ortam oluşmasına sebebiyet verdiği kaydedilerek, gelişmelerin Türkiye dahil bölge ülkelerini tehdit ettiği belirtildi. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye'den destek talebinde bulunduğu hatırlatılan açıklamada, Anayasa'nın 92. Maddesine göre Türk silahlı kuvvetleri unsurlarının bir yıl süreyle asker bulundurulmasına izin verilmesi talep ediliyor.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:40 Kaynak: İHA
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