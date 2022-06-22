Libya Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi, Süre 18 Ay Daha Uzatılacak - Son Dakika
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Libya Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi, Süre 18 Ay Daha Uzatılacak

22.06.2022 01:02
Libya Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi, Süre 18 Ay Daha Uzatılacak

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Libya'da görev süresinin 18 ay daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Tezkere AKP, MHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Libya'da görev süresinin 18 ay daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tezkere AKP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda bugün Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşüldü.

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin gerekçesinde, Libya'da planlanan seçimlerin yapılmadığına işaret ederek "Libya'da 24 Aralık 2021 tarihi için planlanan seçimlerin yapılamaması sonrasında ortaya çıkan siyasi belirsizlik ve yönetim sorunu büyük fedakarlıklarla sahada tesis edilen süküneti riske atmakta ve kalıcı istikrara ulaşılması önünde ciddi engel oluşturmaktadır. Bu durum Libya'nın ve tüm bölgenin güvenliği bakımından endişeye yol açmaktadır" denildi.

Tezkerenin içeriği şöyle:

"Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve yürürlüğe giren Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasıyla daha da gelişen iki ülke arasındaki tarihi, siyasi ve ekonomik köklü ilişkiler dikkate alındığında, Libya'da ateşkes ve siyasi diyalog sürecinin devamı ile bu sürecin sonucunda barışın tesisi ve istikrarın sağlanması Türkiye açısından büyük önemi haizdir.

Gelinen aşamada, Libya'da kalıcı ateşkesin ve siyasi diyalog sürecinin sonuçlandırılması, başta askeri ve güvenlik kurumları olmak üzere tüm kurumların birleştirilmesi henüz mümkün olamamıştır. BM himayesinde yürütülen askeri ve siyasi görüşmelerin sonuçlanmasını teminen çatışmaların yeniden başlamasının önlenmesi önem taşımaktadır. Bu çerçevede, ülkeden Türkiye dahil tüm bölge için neşet eden risk ve tehditler devam etmektedir. Meşru Hükümete yönelik saldırıların yeniden başlaması halinde Türkiye'nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Kuzey Afrika'daki çıkarları olumsuz etkilenecektir.

Bu mülahazalarla, Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Libya'daki gayrimeşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek, kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkının ihtiyacı olan İnsani yardımları ulaştırmak, dönemin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından talep edilmiş olan ve bilahare kurulan Milli Birlik Hükümetinin de gerek duyduğunu bildirdiği desteği sürdürmek, bu süreç sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için…"

Genel Kurul'da yapılan oylamanın ardından Libya Tezkeresi, 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay daha uzatıldı. Tezkere AKP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edildi. HDP ve CHP hayır oyu verdi.

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Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi Son dakika haber | Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya'da bulunmasına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi Son dakika haber | Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya'da bulunmasına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Libya Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi, Süre 18 Ay Daha Uzatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi, Süre 18 Ay Daha Uzatılacak - Son Dakika
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