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Libya: Tobruk merkezli hükümetten Türkiye mutabakatına tepki
6 saat önce
Libya'nın doğusundaki Bingazi hükümeti Başbakanı Abdullah el-Sani, Türkiye ve Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan deniz sınırları mutabakatını eleştirdi
Libya'nın doğusundaki Tobruk merkezli hükümeti Başbakanı Abdullah el-Sani, Türkiye ve Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan deniz sınırları mutabakatını eleştirdi.
Başbakan Sani, Birleşmiş Milletler destekli Trablus hükümetinin ülkeyi harap ettiğini ve Türkiye ile imzalanan anlaşmanın yolsuzluğun sürdüğünü ve Libya'nın paralarının yağmalandığını ispatladığını savundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:17
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