Libya: Tobruk merkezli hükümetten Türkiye mutabakatına tepki - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya: Tobruk merkezli hükümetten Türkiye mutabakatına tepki - Son Dakika Dünya

Libya: Tobruk merkezli hükümetten Türkiye mutabakatına tepki

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki Bingazi hükümeti Başbakanı Abdullah el-Sani, Türkiye ve Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan deniz sınırları mutabakatını eleştirdi

Libya: Tobruk merkezli hükümetten Türkiye mutabakatına tepki, System.String[]

Libya'nın doğusundaki Tobruk merkezli hükümeti Başbakanı Abdullah el-Sani, Türkiye ve Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan deniz sınırları mutabakatını eleştirdi.


Başbakan Sani, Birleşmiş Milletler destekli Trablus hükümetinin ülkeyi harap ettiğini ve Türkiye ile imzalanan anlaşmanın yolsuzluğun sürdüğünü ve Libya'nın paralarının yağmalandığını ispatladığını savundu.

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Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:17 
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