Libya: Trablus'ta çatışmalar yoğunlaşırsa, Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz - Son Dakika
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Son Dakika Dünya Libya: Trablus'ta çatışmalar yoğunlaşırsa, Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz - Son Dakika Dünya

Libya: Trablus'ta çatışmalar yoğunlaşırsa, Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki AKP il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, "İnşallah Ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz" dedi.

Libya: Trablus'ta çatışmalar yoğunlaşırsa, Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz, System.String[]

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fathi Başağa, başkent Trablus'ta çatışmaların yoğunlaşması halinde Türkiye'den askeri destek isteyeceklerini söyledi.

Reuters ajansının haberine göre Tunus'ta gazetecilere açıklama yapan Başağa, "Eğer çatışmalar yoğunlaşırsa, Trablus'u ve Trablus'ta yaşayanları koruma hakkımız var" dedi.

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler Nisan ayından bu yana başkent Trablus'u ele geçirmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme davetine icabet edeceğini söyledi. Erdoğan, Libya tezkeresinin Meclis açılınca gündeme getirileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki AKP il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, "İnşallah Ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz" dedi.

Erdoğan, "Türkiye ve Libya arasındaki mutabakat imzalanmış. Yürürlüğe girmiştir. Biz bu işi bitirdik. Davet edildiğimiz yere icabet ederiz. Bu kadar açık net" diye konuştu ve ekledi:

"Kardeş Libya halkının yaşadıklarını yakından takip ediyoruz. Türkiye'yi kara sahillerine hapsedecek bir durum yaratılıyordu. Bizi adeta denize olta atamaz hale getirecek bu oyunlara elbette seyirci kalamazdık. Kalmadık. İnşaallah meclis açılır açılmaz asker gönderme konusunu sunacağız."

Libya'da herkesin savaş baronlarına yardım ettiğini söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin ise Libya'nın resmi hükümetinin yanında olduğunu vurguladı.

"Zamanında da darbecileri desteklemişlerdi hatırlayın" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Libya'da ülkemizle yakın bağları bulunan milyonlarca kardeşimiz bulunuyor. Yönetimler nasıl olursa olsun halklarımız birbirine derin bir muhabbet beslemiştir. Ülkenin meşru hükümeti karşı darbeci bir general tarafından başlatılan saldırılara en başından beri karşı çıktık. Trablus yönetimine her türlü desteği verdik veriyoruz vereceğiz."

"İnşallah Libya'da aynı demokrasi düşmanlığını tekrarlamalarına izin vermeyeceğiz. Dün bir Tunus ziyaretim oldu. Libya meselesini de enine boyuna konuştuk. Libya'nın istikrarı konusunda hemfikir olduğumuz Tunus ile işbirliği yapma kararını aldık. 1 Ocak 2020 itibarıyla BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğini üstlenecek Tunus'un tavrı bizim için çok önemlidir."

Türkiye ve Libya'da uluslararası toplumun tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım'da deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası imzalanmış, bu anlaşma Doğu Akdeniz'deki diğer ülkelerin tepkisini çekmişti.

Ankara anlaşmayla, Yunanistan- Kıbrıs ve Mısır arasında bir kalkan oluşturduğunu, münhasır ekonomik bölgesinin batı sınırını oluşturduğunu vurguluyor.





Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında yine 27 Kasım'da askeri ve güvenlik işbirliği anlaşması da imzalanmıştı. 3 yıl süreyle geçerli olacağı, sonrasında da birer yıllık sürelerle uzatılacağı ancak sona ermesi halinde devam eden programların etkilenmeyeceği belirtilen anlaşmaya göre;

Anlaşma, teknoloji transferi için Libya'ya lisans verilmesinin de önünü açıyor.

2014 yılından bu yana Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde kendi hükümetini oluşturan Mısır, Suudi Arabistan, BAE ve Rusya destekli General Halife Hafter, ülkenin yaklaşık yüzde 80'ini kontrol ediyor.

Birleşmiş Milletler ise Trablus'ta kurulan, Fayez al-Sarraj liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni meşru kabul ediyor.

Türkiye, General Hafter'e bağlı silahlı güçlere karşı savaşan Libya silahlı kuvvetlerine destek veriyor.

Hafter ise "terörizme destek verdiği" gerekçesiyle Türkiye ve Katar'ı "düşman" ilan etmişti.

Trablus, Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:35 
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