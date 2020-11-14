Libya-Tunus arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı yeniden açıldı - Son Dakika

Libya-Tunus arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı yeniden açıldı

14.11.2020 15:49
Libya-Tunus arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı yeniden açıldı, System.String[]

Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 7 ay kapalı tutulan Libya ile Tunus arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı yeniden açıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 7 ay kapalı tutulan Libya ile Tunus arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı yeniden açıldı.

Libya ile Tunus arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı'nın korona virüs salgını nedeniyle 7 aydan fazla bir süre kapanmasının ardından yeniden açıldı. Yetkililer, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın Libya-Tunus ortak müzakere oturumlarının arından açıldığını bildirdi. Ras Cedir Sınır Kapısı'nda Tunus ve Libya resmi makamları tarafından korona virüsün yayılmasını önlemek için kara geçişleri için belirlenen ortak sağlık protokolünün uygulanacağı belirtildi.

Öte yandan Tunuslu ve Libyalı İşadamları Yüksek Konseyi Başkanı Abdelhafid Al-Sakroufi, Ekim ayı sonlarında yaptığı açıklamada, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı üst düzey bir heyetin Ras Cedir Sınır Kapısı yeniden açmanın yollarını görüşmek üzere Tunus başkentine geldiğini açıklamıştı. - TRABLUS

Koronavirüs, Müzakere, Tunus, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Libya-Tunus arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı yeniden açıldı - Son Dakika


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