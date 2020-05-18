Libya: Türkiye destekli UMH'nin Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirmesi ne anlama geliyor? - Son Dakika
BBC

Libya: Türkiye destekli UMH'nin Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirmesi ne anlama geliyor?

Libya'da Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, kritik öneme sahip El Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü ele geçirdi.

Libya: Türkiye destekli UMH'nin Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirmesi ne anlama geliyor?, System.String[]

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan ve Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, kritik öneme sahip Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü ele geçirdi.

Vatiyye Üssü, Ağustos 2014'ten bu yana General Halife Hafter'in liderliğindeki Tobruk merkezli Libya Ulusal Ordusu'nun elinde bulunuyordu.

UMH tarafından Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, üssü alan askeri birlikler tebrik edildi ve bunun "Libya Ulusal Ordusu'nun elindeki tüm kentlerin geri alınması yolunda atılmış ilk adım" olduğu belirtildi.

UMH Askeri Sözcüsü Muhammed Kununu da, Vatiyye üssünde çok sayıda mühimmat ve silahın da ele geçirildiğini açıkladı.

Askeri gözlemciler, UMH güçlerinin son aylardır önemli bir ilerleme sağladığını ve bunun arkasında da Türkiye'nin verdiği askeri desteği artırmasının sahadaki durumu değiştirmeye başlamasında etkili olduğunu söylüyor.

Libya'daki son askeri gelişmeler nedir?

Dünyanın gündeminin koronavirüs salgınına odaklandığı bir dönemde, Libya'da çatışmalar birkaç aydır yoğunlaşmış durumda.

UMH, Türkiye'nin de askeri desteğiyle birlikte, Nisan 2019'da Trablus'u almak için harekete geçen Libya Ulusal Ordusu'nu püskürtmek için bir dizi operasyona hız verdi.

UMH'ye bağlı güçler, 25 Mart'ta Öfke Volkanı Operasyonu başlattı.

UMH, Nisan ayı içerisinde Trablus'un batı kıyısındaki kentlerin kontrolünü ele geçirmişti.

Mayıs başından bu yana ise operasyonların hedefinde Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u almaya yönelik operasyonlarında kilit rol oynayan Vatiyye Hava Üssü yer alıyordu.

UMH'ye bağlı güçlerin 5 Mayıs'ta karadan düzenlediği operasyon başarısız olmuştu.

Ancak son bir haftadır yeniden başlatılan taarruz sonucunda hava üssü de UMH'nin kontrolüne geçti.

UMH askeri kanadı yaptığı açıklamada, hava üssünde Rus yapımı üç adet Pantsir hava savunma sistemini imha ettiklerini duyurdu. Açıklamada, bu savunma sistemlerinin Libya Ulusal Ordusu'na Birleşik Arap Emirlikleri tarafından tedarik edildiği belirtildi.

UMH askeri kanadı, bundan sonraki hedefin Hafter güçlerinin Batı operasyonlarının karargahının bulunduğu Tarhuna kenti olacağını açıkladı.





Vatiyye Askeri Hava Üssü neden önemli?

Vatiyye Askeri Hava Üssü, Trablus'un yaklaşık 125 kilometre güneybatısında bulunuyor.

Aynı zamanda 50 kilometre mesafede olduğu Zintan, Zvara ve Assa gibi kentlerin oluşturduğu üçgenin tam ortasında çölde yer alıyor.

Böylece, oldukça korunaklı bir noktada yer alıyor.

Bu hava üssünü kontrolü, Ağustos 2014'ten bu yana Hafter güçlerinin elindeydi.

Hafter'in Libya'nın batısını kontrol etme çabaları kapsamında sahip olduğu hava gücü önemli rol oynuyordu ve bu hava gücünün kullanımı da büyük oranda bu üs üzerinden koordine ediliyordu.

Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan UMH; doğu kesimlerini ise Tobruk merkezli Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu kontrol ediyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü de yerel aşiretlerin elinde bulunuyor.

Bu üssün UMH tarafından ele geçirilmesinin askeri önemi ne?

Vatiyye Üssü, 1942 yılında ABD tarafından inşa edildi. Burası, Libya'nın Mitiga Havalimanı'ndan sonra en önemli hava üssü olarak gösteriliyor.

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi döneminde Fransız Dassault Mirage 2000 savaş uçakları bu üste tutuluyordu.

2011 yılında başlayan hükümet karşıtı protestoların iç savaşa dönüşmesinin ardından yapılan NATO müdahalesinde bu üs büyük bir zarar görmedi.

Yapılan bombardımanda altyapısına hasar verilmezken, üste bulunan uçaklar ve mühimmat depoları hedef alındı.

Bu altyapı içerisinde bulunan geniş depolar akaryakıt, mühimmat ve diğer malzemelerin yüklü miktarlarda saklanmasını ve uzun bir süre ikmal olmadan üssün ayakta kalmasını sağlıyor.

Al Jazeera'ya konuşan Libya askeri uzmanı Hişam Ebu Hacar, Türkiye'nin bu üsse askeri yığınak yapabileceğini söyledi.

Hacar, "Türkler, henüz Libya'ya tam güçleriyle girmiş değil. UMH'nin el Vatiyye'yi kontrol etmesi, Türkiye'nin de kara askeri yollaması ve Libya'da askeri varlığını kurabileceği güvenli bir yere sahip olması konusunda elini rahatlatıyor" dedi.

Bu üssün ele geçirilmesi UMH'nin Libya Milli Ordusu'na yönelik Libya'nın batısındaki operasyonlar açısından elini güçlendirecek bir hamle olarak görülüyor.

Ayrıca, UMH'nin özellikle son aylardır Hafter güçleri karşısında elde ettiği ilerleme ve kritik noktaları ele geçirmesi, Türkiye'nin askeri desteğini giderek artırmasının sahadaki en önemli yansıması olarak gösteriliyor.

Türkiye ve Katar gibi ülkeler UMH'yi desteklerken; BAE, Mısır ve Suudi Arabistan'ın da Hafter'e destek verdiği biliniyor.

Trablus, Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 02:35 

Son Dakika Dünya Libya: Türkiye destekli UMH'nin Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirmesi ne anlama geliyor? - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı değil" dedi Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi         
20:02
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi         
19:32
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:29
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak         
19:12
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti         
18:35
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak         
18:10
11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı 11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı         
18:02
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:59
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı         
17:41
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi         
17:40
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor         
17:30
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu         
17:22
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı         
17:14
ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti         
17:12
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı         
17:03
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi         
17:02
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak         
16:58
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir         
16:57
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi         
16:52
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu         
16:47
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi         
16:38
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü         
16:23
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak         
16:15
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti         
16:15
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
16:08
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın         
15:59
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti         
15:44
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
15:30
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2020 21:05:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya: Türkiye destekli UMH'nin Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirmesi ne anlama geliyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]