Libya Ukrayna'daki 1200 vatandaşını tahliye etti - Son Dakika
Üye Girişi

Libya Ukrayna'daki 1200 vatandaşını tahliye etti

11.03.2022 03:55
Libya Ukrayna'daki 1200 vatandaşını tahliye etti

Libya, Ukrayna'dan 1200 vatandaşının tahliye edildiğini duyurdu.

Libya, Ukrayna'dan 1200 vatandaşının tahliye edildiğini duyurdu.

Libya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı yazılı açıklamada, tahliyeler konusunda Ukrayna'daki Libya Büyükelçiliği ile tam koordinasyon içerisinde çalışıldığı belirtildi.

Bakanlığın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den ilk tahliyede 529, ikincide 341 ve üçüncüde 79 olmak üzere toplamda 949 vatandaşın tahliye edildiği ifade edilen açıklamasında, Odessa ve Harkiv'den de 251 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.

Açıklamada, tahliyelerin Ukrayna'nın sınır ülkeleri Polonya, Slovakya ve Romanya üzerinden gerçekleştirildiğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan 210 Ganalı tahliye edildi Ukrayna'dan 210 Ganalı tahliye edildi Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken açıklama: Amacımız hükümeti devirmek değil Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken açıklama: Amacımız hükümeti devirmek değil

Dışişleri Bakanlığı, Facebook, Ukrayna, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Ukrayna'daki 1200 vatandaşını tahliye etti - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Barcelona-Galatasaray karşılaşması golsüz bitti! Sarı-kırmızılı takım serisini devam ettiriyor
00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapması takdir topladı
00:23 Tatil istediğini kara yazdı, Vali bu duruma sessiz kalmadı! Yarın okullar tatil
00:19 Yıkılmasına izin vermediler! Camisiz minare vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor
00:11 Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti
23:46 Ukrayna'dan savaş uçağı tedariki için ilginç yöntem! Rus askerlerine 1 milyon dolarlık teklif
23:38 Düşürülen Rus savaş uçağının pilotundan korkunç itiraf: Sivil alanları vurduk
23:29 Barcelona-Galatasaray maçı başladı, spiker Ertem Şener sosyal medyayı salladı
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 04:01:18. #1.13#
SON DAKİKA: Libya Ukrayna'daki 1200 vatandaşını tahliye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement