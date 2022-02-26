Libya Ukrayna'daki vatandaşlarından ilk kafileyi tahliye etti - Son Dakika
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Libya Ukrayna'daki vatandaşlarından ilk kafileyi tahliye etti

26.02.2022 13:38
Libya Ukrayna'daki vatandaşlarından ilk kafileyi tahliye etti

Libya, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarından ilk kafileyi karayoluyla Slovakya'ya tahliye etti.

Libya, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarından ilk kafileyi karayoluyla Slovakya'ya tahliye etti.

Libya merkezli El-Marsad gazetesinin haberinde, Libyalılardan oluşan bir grup vatandaşın Libya'nın Kiev Büyükelçiliği'nde toplandığı kaydedildi.

Büyükelçilikte toplanan vatandaşların kara yoluyla Slovakya'ya götürüldüğü kaydedilen haberde, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar sırasında kuşattığı bazı bölgelerdeki Libyalıların ise çatışmalar nedeniyle mahsur kaldığına yer verildi.

Libya Dışişleri Bakanlığı 22 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı düzenlediği her türlü askeri operasyondan vazgeçmeye çağırmıştı.

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ise 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını şiddetle kınıyor, sükunet ve geri çekilme çağrısında bulunuyoruz.'" ifadelerini kullanmıştı.

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Slovakya, Ukrayna, Rusya, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Ukrayna'daki vatandaşlarından ilk kafileyi tahliye etti - Son Dakika


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