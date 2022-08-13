Libya Başbakanı Dibeybe'den, anayasal temeli belirleme çağrısı - Son Dakika
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Libya Başbakanı Dibeybe'den, anayasal temeli belirleme çağrısı

13.08.2022 01:49
Libya Başbakanı Dibeybe'den, anayasal temeli belirleme çağrısı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisine (TM), seçimler için anayasal temeli belirleme çağrısı yaptı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisine (TM), seçimler için anayasal temeli belirleme çağrısı yaptı.

Dibeybe, Uluslararası Gençlik Günü münasebetiyle ülkenin batısındaki El-Hamis kentinde düzenlenen etkinlikte konuştu.

"Önümüzde, seçimlere gitmek ve iktidarı paylaşmaktan başka seçenek yok." diyen Dibeybe, Devlet Yüksek Konseyi ile TM'ye seçimlerin yapılacağı anayasal temeli belirleme çağrısında bulundu.

Dibeybe söz konusu iki kurumu, geçiş sürecini kendi lehlerine uzatmaya çalışmakla da suçladı.

Dibeybe hükümet olarak Yüksek Seçim Komisyonuna seçim için gerekli fonu sağladıklarını ancak sorunun halen devam ettiğini ve anayasal temel üzerinde uzlaşma sağlanamadığını dile getirdi.

Ülkeyi yeniden savaşa sürüklemeye çalışanlara da seslenen Dibeybe, "Geriye dönmemiz söz konusu değil. Darbelerle iktidarı ele geçirmek isteyenlere, o günler artık geride kaldı diyoruz." ifadesini kullandı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi heyetlerinin son olarak haziran ayında Mısır'ın başkenti Kahire'de Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde gerçekleştirdiği toplantılarda anayasal temelle ilgili uzlaşıya varılamamıştı.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkenin yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükumeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükumeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

Başağa 17 Mayıs'ta sürpriz bir şekilde Trablus'a gelmiş, ancak başkentte yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle aynı gün kentten ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya Başbakanı Dibeybe'den, anayasal temeli belirleme çağrısı - Son Dakika

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