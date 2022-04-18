Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Cezayir'de - Son Dakika
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Cezayir'de

18.04.2022 23:41

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeyb'i kabulü Görüşmden detaylar Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeyb'in açıklaması CEZAYİR (AA - Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeyb, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği...

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeyb'i kabulü

Görüşmden detaylar

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeyb'in açıklaması CEZAYİR (AA - Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeyb, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Cezayir'de, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Muradiye Sarayı'nda bir araya geldi. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeyb görüşme sonrası açıklama basın mensuplarına açıklama yaptı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Cezayir'de
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Cezayir'de
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Cezayir'de
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Cezayir'de

YORUMLAR
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cumhurbaşkanı, Cezayir, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Cezayir'de - Son Dakika


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