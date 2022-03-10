Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Eğitim Bakanı istifa etti - Son Dakika

Libya'da ikinci bir hükümetin kurulmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, Ulusal Birlik Hükümeti'nin Eğitim Bakanı Ahmed Ebu Hazem istifa etti.

Ebu Hazem, görevinden istifa ettiğini ve yetkilerini teslim etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Yerel medyada yayımlanan görüntülü açıklamasında Ebu Hazem'in, Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmesine ve kurulan hükümete güvenoyu verilmesine saygı duyduğunu dile getirdiği görüldü.

Ebu Hazem, "Ettiğim anayasal yemin, halkıma karşı olan sorumluluklarım ve Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması için yetkilerimi teslim etmeye hazır olduğumu vurguluyorum. Siyasi bölünmenin bir parçası olmayacağımı ifade ediyorum." dedi.

Eğitim Bakanı Ebu Hazem'in istifasını duyururken bugün sabah saatlerinde istifa eden iki bakan ile aynı metni okuması dikkati çekti.

Ulusal Birlik Hükümeti Kamu Hizmeti Bakanı Abdulfettah el-Hoca ve Yasa Dışı Göç İşleri Devlet Bakanı İcdid Matuk da bu sabah görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

-Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.