Libyalı Bakan'dan "Petrol çıkması muhtemel alanların yüzde 40'ı aranmadı" açıklaması - Son Dakika
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Libyalı Bakan'dan "Petrol çıkması muhtemel alanların yüzde 40'ı aranmadı" açıklaması

19.09.2022 23:38
Libyalı Bakan'dan "Petrol çıkması muhtemel alanların yüzde 40'ı aranmadı" açıklaması

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol Bakanı Muhammed Avn, ülkesinde petrol çıkma ihtimali olan bölgelerin yüzde 40'ında henüz arama faaliyeti yapılmadığını söyledi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol Bakanı Muhammed Avn, ülkesinde petrol çıkma ihtimali olan bölgelerin yüzde 40'ında henüz arama faaliyeti yapılmadığını söyledi.

Arapça yayın yapan Londra Merkezli Şark el-Avsat Gazetesine verdiği mülakatta Avn, Libya'nın kara ve denizlerinde yeni petrol alanlarının bulunması için araştırma ve keşif faaliyetlerinin yapılacağını, buna bağlı olarak yabancı petrol şirketlerinin de Libya'ya dönebileceğini kaydetti.

Avn, "Petrol bulunması ihtimali yüksek olan alanların yüzde 40'ında henüz arama ve keşif faaliyeti yapılmadı. Söz konusu bölgelerin içinde, Libya- Türkiye Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması kapsamında Libya'nın payına düşen bölgeler de yer alıyor." ifadelerini kullandı.

-"Petrol gelirleri adil dağıtılıyor"

Libya'da çıkan petrol ve doğal gaz gelirlerinin ülkenin tamamına adil bir şekilde paylaştırıldığının altını çizen Avn, ülke içi ve dışından "paylaşımın bölgesel bazda yapılması" çağrılarını reddettiklerini, bu taleplerin ülkedeki anlaşmazlıkları daha artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Gelirlerin ülkenin bütün bölgelerinde okul, hastane, yol ve köprü gibi kamu hizmeti alanlarında kullanıldığını aktaran Avn, Ulusal Petrol Kurumu'nun bazı çevrelerin iddia ettiği gibi egemen değil Petrol Bakanlığı'na bağlı olduğunu hatırlattı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol Bakanı Muhammed Avn, 18 Ağustos'ta Libya'da yayınlanan "Panorama" adlı televizyon programında, Türkiye ile Libya arasında yapılan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na dair açıklamalarda bulunarak, "Bu anlaşma denizde yararlanabileceğimiz geniş alanları bize kazandırdı." demişti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libyalı Bakan'dan 'Petrol çıkması muhtemel alanların yüzde 40'ı aranmadı' açıklaması - Son Dakika

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