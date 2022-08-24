Libya Ordu Sözcüsü'nden "Trablus'u savunmaya hazırız" açıklaması - Son Dakika
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Libya Ordu Sözcüsü'nden "Trablus'u savunmaya hazırız" açıklaması

24.08.2022 19:38
Libya Ordu Sözcüsü'nden "Trablus'u savunmaya hazırız" açıklaması

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Ordu Sözcüsü Albay Tayyar Muhammed Kanunu, başkent Trablus'u savunmaya hazır olduklarını belirtti.

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Ordu Sözcüsü Albay Tayyar Muhammed Kanunu, başkent Trablus'u savunmaya hazır olduklarını belirtti.

Kanunu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin resmi sözcüsü Ahmed el-Mismari'nin ülkedeki siyasi krize ve Trablus'a yönelik açıklamalarına cevap verdi.

Mismari'nin açıklamalarının doğrudan Trablus'u tehdit ettiğini kaydeden Kanunu, "Mismari, yeni müttefikleri ile beraber kendilerini ve hayallerini yıkan Trablus'u alabileceğine dair hayal kuruyor." ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerin 4 Nisan 2019'da Trablus'a başlattığı saldırılara karşı oluşturulan Öfke Volkanı'nın başkenti savunma hazır olduğunu vurgulayan Albay Kanunu, şunları kaydetti:

"Hafter'in milisleri bir kez daha başkent Trablus'a saldırmaya çalışırsa Öfke Volkanı güçleri ve kahramanlarımızla birlikte onları bir kez daha alt ederiz."

Libya halkının Hafter güçlerinden kurtulmadıkça huzur bulamayacağını ve bu güçlerin Trablus'un güneyindeki Terhuna kentinde soykırım suçu işlediğini vurgulayan Kanunu, Birleşmiş Milletlerin bu soykırıma dair soruşturma başlatmasını talep etti.

Albay Kanunu ayrıca, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunu (UNSMIL) "Sirte ve Cufra'ya gözlemci göndererek buradaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerleri tespit etmeye" çağırdı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin resmi sözcüsü Mismari, dün yaptığı açıklamada, başkent Trablus'taki herhangi bir güce veya çatışmaya taraf olmadıklarını belirterek, "Halk, Libya'nın herhangi bir yerinde silahlı kuvvetlerin görevlerini yerine getirmesini talep ederse birliklerimiz hazır olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkenin yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükumeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

Başağa, 17 Mayıs'ta sürpriz bir şekilde Trablus'a gelmiş ancak başkentteki silahlı çatışmalar nedeniyle aynı gün kentten ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Kaynak: AA

Tripoli, Libya, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya Ordu Sözcüsü'nden 'Trablus'u savunmaya hazırız' açıklaması - Son Dakika

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