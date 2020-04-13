Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti askeri birlikleri, başkent Trablus'un batısında yer alan Sabrata... - Son Dakika

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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti askeri birlikleri, başkent Trablus'un batısında yer alan Sabrata...
6 saat önce
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti askeri birlikleri, başkent Trablus'un batısında yer alan Sabrata şehrinde kontrolü tekrar sağladı.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti askeri birlikleri, başkent Trablus'un batısında yer alan Sabrata şehrinde kontrolü tekrar sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:04 Kaynak: AA
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