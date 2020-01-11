Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac Türkiye'ye geliyor

6 saat önce

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın yarın Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac Türkiye'ye geliyor, System.String[]

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın yarın Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Sabah saatlerinde İstanbul'a geleceği öğrenilen Fayiz es-Serrac'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:02 Kaynak: AA
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