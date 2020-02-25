Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, AA'ya konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, AA'ya konuştu - Son Dakika

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, AA'ya konuştu

6 saat önce

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz'in açıklaması - "(Türkiye'nin Libya'daki varlığı) Bu, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin meşru hakkı olmakla beraber, egemenliği çerçevesinde halkımıza karşı vatani görevimizdir.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz'in açıklaması - "( Türkiye'nin Libya'daki varlığı) Bu, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin meşru hakkı olmakla beraber, egemenliği çerçevesinde halkımıza karşı vatani görevimizdir. Biz halkımızı saldırganlara karşı koruyoruz"

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, AA'ya konuştu

Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:28 Kaynak: AA
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