Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, AA'ya konuştu - Son Dakika

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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, AA'ya konuştu
6 saat önce
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz'in açıklaması - "(Türkiye'nin Libya'daki varlığı) Bu, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin meşru hakkı olmakla beraber, egemenliği çerçevesinde halkımıza karşı vatani görevimizdir.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:28 Kaynak: AA
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz'in açıklaması - "( Türkiye'nin Libya'daki varlığı) Bu, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin meşru hakkı olmakla beraber, egemenliği çerçevesinde halkımıza karşı vatani görevimizdir. Biz halkımızı saldırganlara karşı koruyoruz"
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