Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, AA'ya konuştu - Son Dakika

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz'in açıklaması - "( Türkiye 'nin Libya'daki varlığı) Bu, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin meşru hakkı olmakla beraber, egemenliği çerçevesinde halkımıza karşı vatani görevimizdir. Biz halkımızı saldırganlara karşı koruyoruz"

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