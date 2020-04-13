Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, Hafter saflarında yer alan paralı... - Son Dakika

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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, Hafter saflarında yer alan paralı...
7 saat önce
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, Hafter saflarında yer alan paralı askerlerin cesetlerinin ülkelerine gönderilmesini emretti.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, Hafter saflarında yer alan paralı askerlerin cesetlerinin ülkelerine gönderilmesini emretti
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:42 Kaynak: AA
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