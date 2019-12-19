Son Dakika › Dünya › Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı'nı hayata geçirdi - Son Dakika Dünya
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı'nı hayata geçirdi
6 saat önce
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye ile yapılan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı'nın hayata geçirilmesine onay verdi
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye ile yapılan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatının hayata geçirilmesine onay verdi.
Ayrıntılar geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:00
Son Dakika Ruhani'den Türkiye'ye petrol çağrısı: Esed rejimi ile işbirliği yapılmalı İlker Başbuğ'dan Libya açıklaması: Münhasır ekonomik bölge ilan etmekte geç kaldık Ada Araştırma son anketini yayınladı! Türkiye'nin en güvenilir milletvekili Binali Yıldırım oldu 14 yaşındaki erkek çocuğuna 1 sene boyunca cinsel istismar uyguladı! Videoya kaydetti, şantaj yaptı