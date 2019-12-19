Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı'nı hayata geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı'nı hayata geçirdi - Son Dakika Dünya

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı'nı hayata geçirdi

6 saat önce

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye ile yapılan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı'nın hayata geçirilmesine onay verdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı'nı hayata geçirdi, System.String[]

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye ile yapılan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatının hayata geçirilmesine onay verdi.


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Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:00 
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